Selv om sikkerheden er forbedret, skal ingen syrere tvangshjemsendes til Damaskus-provinsen, siger regeringen.

Ingen syrere, der har fået afslag på asyl, skal med tvang udsendes til Damaskus-provinsen i Syrien.

Det har regeringen besluttet, selv om sikkerheden i området er vurderet god nok til det. Det fortæller statsminister Mette Frederiksen (S) til TV2.

- Af forskellige årsager mener vi ikke, at vi kan hjemsende (syrere, red.) med tvang. Men det er noget, vi gerne vil kunne gøre, som det gælder andre asylansøgere, siger hun til mediet.

Begrundelsen er ifølge statsministeren, at Danmark ikke vil samarbejde med Syriens præsident, Bashar al-Assad, hvilket er en forudsætning for at kunne udsende nogen med tvang.

Folketingets partier er tirsdag blevet oplyst om beslutningen af udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) samt udenrigsminister Jeppe Kofod (S), skriver mediet.

I december sidste år slog Flygtningenævnet fast, at sikkerheden i den pågældende provins var blevet så meget bedre, at syrere igen kunne sendes hjem til det område.

Nævnet medgav i samme ombæring, at situationen fortsat er "alvorlig og skrøbelig". Tre asylsager blev prøvet i nævnet, der gav et endeligt afslag på asyl til personerne.

Der var hverken grundlag for en opholdstilladelse på grund af de generelle forhold i landet eller efter en individuel vurdering, vurderede nævnet.

Den nye beslutning fra regeringen betyder altså, at såfremt afviste asylansøgere ikke vil rejse hjem, vil de ikke med tvang blive sendt til Damaskus-provinsen.

Det er uvist, hvad der så er planen for de afviste syrere, hvis de ikke selv vil rejse.

Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen, finder det mærkeligt.

- Vi har hele tiden fået at vide, at i det øjeblik, der var fredeligt, så kunne man begynde hjemsendelserne. Så bliver det vurderet, at det ikke er farligt, men alligevel holder man fast ved, at man ikke udsender nogen, siger han til TV2.

Enhedslistens udenrigsordfører, Eva Flyvholm, mener omvendt, at det er en god beslutning. Hun kalder Bashar al-Assad "en kendt torturbøddel".

/ritzau/