Regeringen foreslår, at borgerne skal have udbetalt to uger af deres indefrosne feriepenge for at stimulere økonomien under coronakrisen.

Det erfarer Børsen. B.T. har efterfølgende fået bekræftet oplysningerne.

Meningen med at udbetale feriepengene er at sparke gang i forbrugsfesten efter coronakrisen. Regeringen lægger dog op til, at pengene først bliver frigivet senere på året.

Ifølge B.T.s oplysninger er det mest sandsynligt, at pengene først kan udbetales omkring 1. oktober, fordi danskerne først er færdige med at optjene de indefronse feriepenge den 31. august.

Hvis regeringens oplæg ender med at være det endelige resultat af de forhandlinger, der starter torsdag eftermiddag kl. 16:00, betyder det, at en typisk husholdning med to indtægter med indefrosne feriepenge står til at få omkring 16.000 kroner udbetalt.

Hvis alle feriepengene bliver udbetalt, er der tale om et beløb, som er tættere på 40.000 for en typisk husholdning med to gennemsnitlige indtægter.

De indefrosne feriepenge skulle oprindeligt være indebalt til statslig fond, som vil holde på pengene, indtil man får på pension. Men eftersom virksomhederne endu ikke har inbetalt dem til fonden, vil staten skulle lægge pengene ud, hvis en del af dem skal udbetales til efteråret.

Der tegner sig et bredt flertal i Folketinget for, at pengene bliver udbetalt. Både Dansk Folkeparti, De Konservative, Nye Borgerlige og Liberal Alliance har ført kampagner for at give danskerne de indefronse feriepenge, mens både SF og Enhedslisten også har meldt deres støtte til forslaget.

FAKTA: Derfor er dine feriepenge indefrosne Regeringen foreslår at udbetale to ugers indefrosne feriepenge. Læs mere om pengene her. Regeringen foreslår ifølge Børsen, at befolkningen skal have udbetalt to uger af sine indefrosne feriepenge for at stimulere økonomien under coronasituationen. Læs mere om ferieloven og indefrysning her: * Der er indført en ny ferielov, som gør, at man fremover optjener og afholder ferie i samme periode. * Med indførelsen af den nye ferielov optjener du i princippet ti ugers betalt ferie i 2020. * Derfor bliver fem af ugerne indefrosset og først udbetalt, når borgeren forlader arbejdsmarkedet - altså typisk går på pension. * Indefrysningen skal derfor sikre, at du ikke kan holde dobbelt så meget ferie i løbet af 2020, eller at arbejdsgiverne skal udbetale omkring 85 milliarder kroner i feriepenge. * Bundlinjen er, at du ikke mister noget ferie, selv om fem uger indefryses og først bliver udbetalt, når du går på pension. * Den indefrosne ferie indsættes på en nyoprettet fond, Lønmodtagernes Feriemidler. Fonden betaler senere pengene til dig – men først den dag, du har ret til at få folkepension. Kilde: LD. /Ritzau

Onsdag kommenterede finansminister Nicolai Wammen (S) forslaget.

- Jeg ser feriepengene som et stærkt værktøj i kassen. Vi vil i morgen drøfte med Folketingets partier, hvilke forskellige værktøjer vi kan bringe i anvendelse, sagde finansministeren efter dagens spørgetime.