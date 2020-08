Regeringen er gået fra at budgettere med et overskud til et underskud på de offentlige finanser næste år.

Regeringen budgetterer med et underskud på 0,5 procent af bnp, bruttonationalproduktet, på de offentlige finanser næste år.

Det fremgår af regeringens finanslovsforslag, som Ritzau har set.

I henhold til budgetloven er netop 0,5 procent af bnp det maksimalt tilladte underskud, man må have på de offentlige finanser.

I maj i år, da regeringen præsenterede Økonomisk Redegørelse, forventede man et overskud på 0,4 procent af bnp på de offentlige finanser.

På grund af udgifterne til coronakrisen er det tal altså blevet justeret, og det er ikke småpenge, det drejer sig om.

- Det svarer til en lempelse på 0,9 procent af bnp (i forhold til estimatet i maj, red.) eller cirka 21 milliarder kroner i forhold til det tidligere forudsatte, står der i finanslovsforslaget.

Finanslovsforslaget bliver mandag præsenteret ved et pressemøde i Finansministeriet.

Her vil den seneste udgave af Økonomisk Redegørelse også blive fremlagt.

