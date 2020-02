Venstre har stillet to krav til regeringen, efter at intern S-mail om "angreb" mod Venstre havnede i medierne.

Regeringen er klar til at skære i tilskuddet til kommuner med mange udlændinge, som Venstre kræver for at fortsætte udligningsforhandlinger.

Samtidig vil der fremover kun være ministre til stede, når der bliver forhandlet, som Venstre også har krævet.

Det siger finansminister Nicolai Wammen (S) til DR og TV2.

- Vi har ikke noget problem med, at det er regeringen, der forhandler med Venstre, siger Nicolai Wammen.

- Vi vil gerne række hånden frem til et godt samarbejde, og derfor har vi sagt til Venstre, at vi er parate til i de videre forhandlinger at tage udgangspunkt i finansieringsudvalgets anbefalinger i udlændingedelen.

Venstre mener med henvisning til anbefalinger fra finansieringsudvalget, at tilskuddet til kommuner med mange udlændinge er for højt. Det vil partiet halvere fra 5,2 milliarder kroner til 2,6 milliarder kroner.

Regeringen har lagt op til, at det skal ned med 900 millioner kroner.

Søndag kom det frem, at en mail, der ved en fejl var blevet sendt til en journalist på Jyllands-Posten, omtalte politiske angreb på Venstre.

Det fik Venstre til at sætte forhandlingerne om en udligningsreform på pause.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, sagde efter et forsoningsmøde i Statsministeriet torsdag aften, at forhandlingerne først kan fortsætte, når Venstre har fået opfyldt sine to krav. Og det er der altså udsigt til nu.

Statsminister Mette Frederiksen (S) indledte ellers tirsdagens spørgetime i Folketingssalen med at beklage mailen, dens ånd og den indhold.

Det var dog ikke nok for Venstre, hvilket fik statsministeren til at indkalde partiet til møde torsdag aften.

Aftalen om en udligningsreform skal fordele omkring 18,5 milliarder kroner mellem landets 98 kommuner.

Og undervejs har finansminister Nicolai Wammen (S) udtalt, at regeringens mål er en bred aftale, og at ønsket er at få det andet store borgmesterparti Venstre med i en aftale.

/ritzau/