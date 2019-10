Minister ratificerer aftale om mindre luftforurening. Danmark var dog allerede forpligtet til at opfylde mål.

Danmark har formelt tilsluttet sig Gøteborg-protokollen, der handler om, hvor meget forskellige lande skal mindske udledningen af en række luftforurenende stoffer i 2020.

Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

- Denne regering vil leve op til vores internationale forpligtelser, og vi vil have ren luft. Vi står fuldt og helt bag Danmarks målsætning, og regeringen er i fuld gang med at se på, hvilke initiativer, der kan bringe os i mål, udtaler miljøminister Lea Wermelin (S) i pressemeddelelsen.

Det gør dog ikke den store forskel, at regeringen nu har ratificeret Göteborg-protokollen, som netop er trådt i kraft.

Danmark er nemlig allerede forpligtet til at opfylde præcis samme reduktionsmål gennem EU-direktivet NEC (National Emission Ceilings, red.), som blev vedtaget i december 2016.

Reduktionsmålene for Danmark er, at udledningerne af luftforurening i 2020 skal være reduceret med 35 procent for svovldioxid, 56 procent for kvælstofoxider, 24 procent for ammoniak, 35 procent for kulbrinte og 33 procent for partikelforurening i forhold til Danmarks udledninger i 2005.

Fra den tidligere regering var der modstand mod kravene til, hvor meget Danmark skal reducere. Forhenværende miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) mente, at kravene var urimeligt høje.

Under et EU-rådsmøde i 2017 stemte Danmark derfor imod, at EU tilsluttede sig en revidering af den såkaldte Gøteborg-protokol, men ministerrådet godkendte trods den danske modstand at følge den.

For at være loyal over for EU's ambitioner om at mindske luftforureningen lød det dengang for regeringen, at den ville at godkende protokollen på Danmarks vegne.

Den nuværende regering forventer senere på året at fremlægge initiativer til at nedbringe luftforureningen i hele landet.

/ritzau/