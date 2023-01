Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Regeringens forslag om at afskaffe store bededag er blevet beskudt fra flere fronter i løbet af de seneste uger.

Nu melder endnu en central stemme sig i koret af kritikere – nemlig dem, der egentligt gerne vil have flere arbejdstimer i samfundet.

Det er arbejdsgiverne, der nu retter en skarp kritik af regeringens omdiskuterede forslag om at afskaffe store bededag. Det skriver Jyllands-Posten.

SVM-regeringens forslag om at sløjfe helligdagen for at finansiere de øgede forsvarsudgifter har siden december fået en hård medfart.

Oppositionspartier, biskopper og fagforeninger har rettet en krads kritik af regeringen. Fagbevægelsen har sågar krævet en folkeafstemning og startet en underskriftindsamling for at bevare helligdagen, der i skrivende stund har mere end 400.000 underskrifter.

Senest har B.T. kunne fortælle, hvordan de ansatte i forsvaret er bange for at blive gjort til syndebukke i en politisk kamp om store bededag.

Men Dansk Arbejdsgiverforening (DA), der ellers er tilhænger af forslaget om at sløjfe en helligdag, hælder nu benzin på kritikernes bål.

For selvom foreningen er enige i, at det vil være en god idé at hæve arbejdsudbuddet, er det forkert, når regeringen vil gribe ind i den danske model.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) må endnu engang stå på mål for regeringen, når der affyres kritik fra en ny front. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) må endnu engang stå på mål for regeringen, når der affyres kritik fra en ny front. Foto: Liselotte Sabroe

»Samlet set er DA positive over for formålet i regeringens initiativ om at skabe mere arbejdskraft og økonomisk råderum, men vejen derhen er problematisk,« skriver DA i et høringssvar til lovforslaget.

Kort sagt handler diskussionen om, hvorvidt regeringen med sit lovforslag griber ind i forhandlinger mellem arbejdsgivere og fagforeninger – den såkaldte 'danske model.'

I sidste uge har justitsminister Peter Hummelgaard (S) indrømmet, at regeringens plan »overtræder nogle principielle linjer for den danske model.«

Hos Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) udtrykker man også bekymring over regeringens proces. Særligt, kritiserer FA regeringen for den korte høringstid for lovforslaget.

Under normale omstændigheder vil organisationer og andre parter få fire uger til at komme med bemærkninger til lovforslag – men denne gang fik man kun en uge. Det vil sige, at regeringen har gennemført høringen i firedobbelt tempo.

Hos FA så man også helst, at regeringen overlod forhandlingerne til arbejdsmarkedets partere.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver i et skriftligt svar til Jyllands-Posten:

»Jeg er ikke blind for, at det vi i regeringen har foreslået at gøre – nemlig at afskaffe store bededag og gøre den til en almindelig arbejdsdag – er usædvanligt. Men situationen gør, at vi er nødt til at gøre noget ekstraordinært. Vi bliver nødt til at styrke vores forsvar og vores sikkerhed.«

Tirsdag forventes det, at regeringen officielt vil fremsætte høringssvaret til lovforslaget i Folketinget.