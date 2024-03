Regeringen vil finde to milliarder ved at skære i erhvervsstøtten. Ekspertgruppe anbefaler nu vejene dertil.

58 af de knap 200 eksisterende erhvervsstøtteordninger bør helt eller delvist fjernes.

Det vil spare 2,3 milliarder kroner i 2030, vurderer en ekspertgruppe, som netop har overleveret sine anbefalinger til regeringen.

SVM-regeringen har i sit regeringsgrundlag varslet, at der skal spares to milliarder kroner på erhvervsstøtten.

Erhvervsstøtte til Fonden for Plantebaserede Fødevarer og Wonderful Copenhagen kan fjernes, skriver gruppen i rapporten.

Der kan desuden findes penge ved at fjerne en række erhvervsstøtteordninger i forbindelse med eksport- og investeringsfremme.

Ekspertgruppen anbefaler dertil at fjerne eller overveje at fjerne skattefritagelsen for løn ved arbejde om bord på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister. Det kan spare yderligere 1,1 milliarder kroner.

De ordninger, der anbefales fjernet, er primært ordninger med et formål om at opnå en bedre samfundsøkonomi. Anbefalingerne går i mindre grad på ordninger rettet mod blandt andet klimamål.

Erhvervsminister Morten Bødskov (S) vil nu drøfte anbefalingerne med Folketingets partier i den kommende tid. Det siger han i en pressemeddelelse.

- Regeringen har endnu ikke taget stilling til arbejdsgruppens anbefalinger. Vi vil nu læse rapporten grundigt igennem, og vil i den kommende tid indkalde Folketingets partier til drøftelser om ekspertgruppens anbefalinger, udtaler han.

Hos Dansk Industri (DI) lyder opfordringen til regeringen at udvise varsomhed, når der skal skæres i erhvervsstøtten.

Rapporten er en god anledning til at få et overblik over støtten, siger politisk direktør i DI Emil Fannikke Kiær:

- Men det er vigtigt at understrege, at erhvervsstøtte ikke er en beholder, hvorfra man kan hæve ubegrænsede midler, og at justeringer skal håndteres med omtanke, særligt i forhold til de internationalt konkurrenceudsatte sektorer, siger han i en kommentar.

Emil Fannikke Kiær tilføjer, at en stor del af erhvervsstøtten består af skattefradrag, som udligner "skævvridning, der er pålagt virksomhederne".

Regeringen skriver i regeringsgrundlaget, at der skal etableres et nyt erhvervsstøttesystem med nye prioriteringer for blandt andet at kunne nedsætte bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af virksomheder.

Omlægningen af erhvervsstøtten skal øge beskæftigelsen med 4000 personer.

I grundlaget skrives det, at ændringerne netop skal ske på baggrund af ekspertgruppens rapport.

