Afgørelsen om, hvad der skal ske med danskernes sidste to ugers indefrosne feriepenge, må fortsat stå hen i det uvisse.

Tirsdag aften landede et flertal i Folketinget en stor milliardaftale om hjælpepakker til de nødlidende virksomheder.

Men selv om både de borgerlige partier og Enhedslisten har presset på for at få de sidste to ugers feriepenge med i aftalen, afviste regeringen blankt partierne ved forhandlingsbordet.

I aftalen står, at regeringen vil indkalde til drøftelser om feriepengene senest »ved udgangen af november.«

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) ankommer til forhandlinger om corona-kompensation. Folketingets partier - minus Dansk Folkeparti og Liberal Alliance - forhandler videre om yderligere corona-kompensation til erhvervs- og kulturlivet efter yderligere restriktioner i Erhvervsministeriet tirsdag den 27. oktober 2020.

Ventres finansordfører, Troels Lund Poulsen, var dog ikke tilfreds med, at feriepengene ikke kom med i aftalen.

»Det er Venstre rigtig ærgerlig over. Vi havde gerne set, at vi havde besluttet at udbetale de sidste to ugers feriepenge nu. Derfor vil Venstre fremstætte et beslutningsforslalg i Folketingssalen,« siger han.

Op til de afsluttende forhandlinger gjorde både Venstre, Konservative og Nye Borgerlige det klart, at de resterende indefrosne feriepenge skulle frigives hurtigst muligt.

»Regeringen sagde, vi skulle forhandle om det i efteråret. Det er ret meget efterår lige nu – og der er ikke sket noget. Derfor har vi smidt det på bordet i de her forhandlinger (om hjælpepakker, red.),« sagde den konservative formand Søren Pape Poulsen til B.T. mandag.

Troels Lund Poulsen (V) ankommer til forhandlinger om corona-kompensation. Folketingets partier - minus Dansk Folkeparti og Liberal Alliance - forhandler videre om yderligere corona-kompensation til erhvervs- og kulturlivet efter yderligere restriktioner i Erhvervsministeriet tirsdag den 27. oktober 2020.

Men trods presset under forhandlingerne om hjælpepakkerne skød regeringen feriepenge-kravet til hjørne.

Da Dansk Folkeparti og Liberal Alliance søndag forlod forhandlingerne, var det bl.a. fordi, regeringen »ikke gad at lytte« til feriepenge-kravet.

Regeringen afviser dog ikke at bringe de sidste feriepenge i spil. Beslutningen om, hvorvidt de skal udbetales, skal nemlig træffes i Beskæftigelsesministeriet med Peter Hummelgaard for bordenden.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), da finansministeren, erhvervsministeren, beskæftigelsesministeren og kulturministeren afholder pressemøde om økonomien omkring de skærpede corona-restriktioner, i Finansministeriet i København lørdag den 24. oktober 2020.

Han har gennem et par måneder varslet, at han vil indekalde til drøftelser, men nu har regeringen altså sat en deadline: Senest ved udgangen af november.

I juni besluttede et flertal, at tre af de fem ugers indefrosne skulle udbetales til danskerne for at sparke gang i forbruget.

Fra oktober kunne danskerne så anmode af de tre ugers feriepenge. Fristen udløber foreløbigt til december, hvorefter pengene bliver indefrosset, indtil man trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Men tilbage står spørgsmålet, om de resterende to uger bliver udbetalt i starten af det nye år eller ej. Sikkert er det dog, at et flertal bestående af de borgerlige partier samt SF og Enhedslisten vil have dem udbetalt.