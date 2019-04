En skat på flyrejser huer ikke regeringen, der dog gerne vil se på, hvordan luftfarten kan blive klimavenlig.

På et åbent samråd i Europaudvalget fredag var både transportminister Ole Birk Olesen (LA) og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) enige om, at luftfartens klimabelastning er et problem, som der skal kigges mere på.

Det åbne samråd var indkaldt, efter at blandt andet dagbladet Information har beskrevet, hvordan regeringen i Danmark har udtalt, at en eventuel klimaskat på flyrejser skulle ske på EU-plan.

I EU har regeringen dog sagt, at man mener den optimale løsning er global - eksempelvis via FN.

- Jeg vil gerne slå fast, at regeringens holdning er den samme lige meget om det er i Danmark, EU eller FN, sagde Ole Birk Olesen.

- Der er ingen tvivl om, at det kræver meget brændstof at flyve. Og at der er et stort potentiale i at nedbringe udledningen fra luftfarten.

Samrådet var indkaldt af Alternativets klimaordfører, Rasmus Nordqvist, der til Information i marts sagde:

- Vi har tidligere hørt regeringen afvise forslaget om en dansk flyafgift med, at det er en europæisk dagsorden.

- Så er det ret chokerende at finde ud af, at man i europæisk sammenhæng sidder på hænderne og tilsyneladende siger nej og forsøger at skubbe det op på globalt niveau.

Det afviser både klimaministeren og transportministeren. Og begge erklærer sig enige med Alternativet i, at noget skal gøres ved luftfarten.

- For mig er det vigtigste, at vi finder løsninger, der driver branchen i en grøn retning og ikke bare gør det dyrere at flyve.

- Målet må jo være omstillingen, siger Lars Christian Lilleholt.

- For der er et problem. Udledningen i luftfarten stiger, og tallene viser, at vi har en udfordring. Og regeringen er klar til at undersøge effekten af en afgift på EU-plan.

En skat på flyrejser skal gøre andre og mere klimavenlige transportformer så som tog mere konkurrencedygtige. Andre lande - blandt andet Sverige - har indført skat på flyrejser egenhændigt.

Ole Birk Olesen sagde dog klart, at han ikke mener, at tiltag, der skal påvirke adfærden - altså hvor meget folk flyver - er den rigtige vej. Han ser heller fokus på forskning, der kan gøre flyrejser mere klimavenlige.

- For mig at se er billige flybilletter en af de største fremskridt de sidste 100 år.

- Det er først i de seneste årtier, at almindelige danskere har kunnet rejse ud og se andre dele af verden. Jeg tror, at det er en berigelse for hele verden, at den slags rejser ikke er forbeholdt eliten, sagde transportministeren.

