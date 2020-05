Justitsminister Nick Hækkerup (S) afviser onsdag, at regeringen vil se på offentlighedsloven trods anbefaling.

Regeringen kommer ikke til at åbne for, at den udskældte offentlighedslov bliver ændret. Det siger justitsminister Nick Hækkerup (S) i Folketingssalen onsdag.

Han bliver spurgt af Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup, efter at Ytringsfrihedskommissionen har anbefalet en revision af loven, der hæmmer borgere og journalisters indsigt i regeringens arbejde.

- Positionerne i Folketinget er velkendte. Og udsigten til at nå til enighed har for mig at se ikke ændret sig med denne her rapport.

- Derfor har jeg ikke noget behov for at genåbne drøftelserne om offentlighedsloven, siger justitsministeren.

Ytringsfrihedskommissionen, der afleverede sin rapport i sidste uge, anbefaler, at der ændres på offentlighedsloven. Kommissionsmedlemmet Vibeke Borberg, advokat og ph.d. i retsvidenskab, skrev:

- Vi mener, at den nye offentlighedslov ikke har fundet den rette balance mellem det fortrolige rum og offentlighedens og mediernes interesse i at kunne få indblik i faktuelle forhold bag de politiske beslutninger.

Offentlighedsloven blev vedtaget i 2013 under den daværende socialdemokratisk-ledede regering. Den hæmmer journalister og borgeres muligheder for at få aktindsigt.

Af kritikere er loven blevet kaldt mørklægningsloven, fordi den skaber mere lukkethed i forvaltninger og ministerier, og et politisk mindretal vil gerne ændre den.

Men det har de to traditionelle magtpartier, regeringspartiet Socialdemokratiet og Venstre, der sammen har flertal i Folketinget, afvist. Og det bliver de ifølge justitsministeren ved med.

- Socialdemokratiet og Venstre, der udgør et flertal i Folketinget, mener, at der er en rimelig balance mellem hensynet til offentligheden, og hensynet til at regeringen skal kunne gøre sig interne overvejelser fortrolighed i loven, siger ministeren.

Spurgt om, hvorvidt det svar gælder hele regeringsperioden, svarer Nick Hækkerup:

- Man skal være varsom med at bruge ord som aldrig eller altid som politiker. Men grundlæggende er intet ændret med kommissionens rapport for mig.

Det svar overrasker Peter Skaarup (DF).

- Eksperterne har kritiseret loven og det har ombudsmanden også gjort. Så at man slet ikke vil røre ved loven synes jeg er en ekstrem grad af magtarrogance.

- Både over for de eksperter, man har sat til at lave rapporten og over for alle dem, der har peget på svaghederne, siger han.

Dansk Folkeparti vil samle partierne uden om Venstre og Socialdemokratiet for sammen at lægge pres på regeringen om at ændre i offentlighedsloven.

- Jeg tror ikke, at de kan stå for presset på den lange bane, hvis vi andre står sammen.

- Det er en kendt sag, at typiske regeringsbærende partier har en interesse i at lukke så meget ned som muligt. Det synes jeg ikke klæder dem, siger Peter Skaarup.

