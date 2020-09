Mens en række partier går ind for et forbud mod religiøs omskæring af mindreårige drenge, er Socialdemokratiet imod.

Regeringen afviser at forbyde religiøs omskæring af mindreårige drenge.

Det siger Socialdemokratiets gruppeformand, Flemming Møller Mortensen, til TV 2.

»Vi går ikke ind for et forbud,« siger Flemming Møller Mortensen.

Medlemslande i EU skal respektere retten til at praktisere en religion, lyder det fra EU-Kommissionen, som dog ikke direkte vil kommentere et aktuelt dansk forslag om forbud mod omskæring.

»Selv om religiøs omskæring ikke falder inden for rammen af EU's love, så skal medlemslandene sikre, at alle fundamentale rettigheder, herunder retten til at praktisere en religion eller tro, respekteres effektivt og beskyttes i overensstemmelse med national lov og internationale forpligtelser,« siger en talsmand.

/ritzau/