Nogle elever skal lade sig teste to gange om ugen, når de fra 1. marts vender tilbage til deres skole.

Fra på mandag kan afgangselever i grundskoler og på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser i Nordjylland og Vestjylland vende tilbage efter den seneste tids aftagende smitte med coronavirus.

Alle elever i grundskolen på Bornholm kan vende tilbage, fremgår det af en politisk aftale.

Regeringen har indgået aftalen med støttepartierne SF, De Radikale og Enhedslisten, mens hele blå blok samt Alternativet ikke er med i aftalen.

- Det er utrolig vigtigt for regeringen, at vi får børn og unge tilbage, når det kan lade sig gøre.

- Men selvfølgelig med respekt for de anbefalinger, vi får fra sundhedsmyndighederne, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) ved et doorstep på Christiansborg.

De pågældende elever i Vest- og Nordjylland vender tilbage med 50 procents fremmøde, hvilket vil sige hver anden uge.

Eleverne på ungdoms- og voksenuddannelserne i de to landsdele skal lade sig teste to gange om ugen.

For elever over 12 år samt personale i grundskolen gælder det, at man kraftigt bliver opfordret til at lade sig teste.

- Forudsætningen for genåbningen er, at der bliver testet systematisk.

- Vi lægger op til, at man laver en kraftig anbefaling for grundskoleelever over 12 år til, at de lader sig teste to gange om ugen.

- Og at det på ungdomsuddannelserne bliver et krav, at man lader sig teste for at kunne være fysisk til stede i skolen, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Efterskoler i de to områder åbner ligeledes fra mandag med fuldt fremmøde.

Af aftaleteksten fremgår, at regeringen forventer at kunne lave en lignende åbning i andre landsdele fra 15. marts, såfremt smittesituationen tillader det.

I sidste uge vendte eleverne i 0. - 4. klasse tilbage på skoler i hele landet.

På Bornholm, hvor smitten med coronavirus har været meget lav, bliver der åbnet for alle klassetrin i grundskolen, og efterskoler åbner ligeledes.

Her bliver der også en anbefaling om at lade sig teste for personale og elever over 12 år.

Også ungdoms- og voksenuddannelser åbner helt, men her bliver det et krav, at man skal lade sig teste to gange ugentligt.

/ritzau/