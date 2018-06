Danmark arbejder på at sende yderligere 15 mand til at træne lokale styrker i Irak ifølge to ministre.

København. Regeringen er klar til at udvide det danske bidrag i Irak med yderligere 15 mand.

Det oplyser udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) og forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) efter et møde onsdag eftermiddag i Udenrigspolitisk Nævn.

De 15 mand skal bistå med at træne de lokale styrker.

På mødet har regeringen orienteret nævnet om sine planer for muligt dansk engagement forskellige steder i verden de kommende år.

- Vi har orienteret om, at regeringen agter at bidrage yderligere i syd og i øst. Det vil sige i forhold til bekæmpelse af terrorisme i syd og i forhold til russisk aggression i øst, siger Anders Samuelsen efter mødet.

Han nævner også yderligere fremskudte tropper i Baltikum som en mulighed.

Nævnet har givet regeringen grønt lys til at gå videre med planerne, som vil blive fremlagt i mere konkret form forud for et topmøde i Nato, hvor begge ministre skal deltage.

Datoen for topmødet er 11.-12. juli, og fokus vil være på cyberangreb, terror og hybride trusler.

/ritzau/