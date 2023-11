Unge på 16-17 år skal fortsat helt lovligt kunne gå ind i det lokale supermarked og hive rammer med guldøl og alkoholsodavand ned af hylderne til en festlig weekend eller lidt hyggedruk med vennerne.

Det står klart, efter SVM-regeringen sammen med De Konservative, SF, Alternativet og Danmarksdemokraterne tirsdag middag præsenterede en ny forebyggelsespakke målrettet børn og unge.

Med aftalen vil det som 16-17-årig nemlig fortsat være lovligt at købe øl, alkoholsodavand og andre alkoholholdige produkter med en alkoholprocent på op til 6,0 procent.

Tidligere lød grænsen på 16,5 procent, men den sættes altså nu ned til et niveau lidt og over alkoholprocenten i en Guld Tuborg, som ligger på 5,6 procent.

Sundhedsstyrelsen faglige anbefaling til politikerne var ellers at forbyde alt salg af alkohol til unge under 18 år.

Men regeringen og de øvrige aftalepartier mener, at det er vigtigt, at 16-17-årige fortsat »skal kunne få sig en øl«, som Danmarksdemokraternes sundhedsordfører, Jens Henrik Thulesen Dahl, formulerede det ved præsentation af forebyggelsesplanen i Sundhedsministeriet.

Det er en helt forkert tilgang til danske unges Europa-rekord i druk, mener Ida Fabricius Bruun, direktør i Alkohol & Samfund.

»Vi kan ikke få øje på nogen som helst sundhedsfaglige argumenter for, at den her (lavere, red.) alkoholgrænse skulle have nogen effekt på det, man ønsker at dæmme op for: Nemlig at danske unge drikker meget tidligt og meget ad gangen og bliver fulde,« siger hun og tilføjer:

Sidste skoledag i 9. klasse. Foto: Claus Bjørn Larsen/Ritzau Scanpix Vis mere Sidste skoledag i 9. klasse. Foto: Claus Bjørn Larsen/Ritzau Scanpix

»Man kan blive meget fuld i al slags alkohol. Så det er et bekymrende udspil, regeringen og aftalepartierne er kommet med. Sundhedsstyrelsen siger det meget klart: Unge under 18 år skal slet ikke drikke alkohol. Der står altså ikke noget i de faglige anbefalinger om, at 16-17 årige godt må drikke guldøl. Det er superærgerligt, at den nye lovgivning ikke flugter med de faglige anbefalinger.«

Præcis halvdelen af de 10,9 genstande, som en gennemsnitlig dansk dreng på 16 år drikker om ugen, kommer fra øl, alkoholsodavand og cider. Det viser et svar, som indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde gav til Folketingets sundhedsudvalg 4. oktober i år.

For 16-årige piger gælder det 38 procent af de 9,9 genstande, som de gennemsnitligt indtager hver uge.

»Hvorfor har I truffet en politisk beslutning om en alkoholgrænse på 6,0 procent for 16-17-årige, når det er et faktum, at cirka halvdelen af den alkohol, de indtager, ligger under denne grænse?

»Vi har truffet et aktivt valg om, at det er o.k. som 16-17-årig at kunne købe en øl. Men vi ønsker at sætte markant ind i forhold til salg af stærkere spiritus,« svarede Sophie Løhde og tilføjede, at alkolholgrænsen på seks procent et politisk kompromis,« lød svaret fra indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde ved det korte pressemøde i forfindelse med præsentationen af den nye forebyggelsesplan.

»Hvilken indflydelse har Bryggeriforeningen haft på procentsatsen?«



»Den har ikke haft nogen indflydelse,« svarede Sophie Løhde.

Socialdemokratiets forebyggelsesordfører, Matilde Powers, betonede, at det var vigtigt at få alkoholprocenten ned for at undgå at 16-17-årige drikker sig alt for fulde.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V), Christoffer Melson (V), Matilde Powers (S), Monika Rubin (M), Kirsten Normann Andersen (SF), Jens Henrik Thulesen Dahl (DD), Per Larsen (K) og Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen (Å) holder doorstep tirsdag den 14. november 2023. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V), Christoffer Melson (V), Matilde Powers (S), Monika Rubin (M), Kirsten Normann Andersen (SF), Jens Henrik Thulesen Dahl (DD), Per Larsen (K) og Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen (Å) holder doorstep tirsdag den 14. november 2023. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

»Hvis I kan huske jeres ungdom, kan I sikkert også huske, at I selv eller nogen af jeres bekendte drak sig sanseløst berusede i for eksempel guldøl, som ligger under den nye seks procentgrænse. Hvordan vil I imødegå det problem?«



Danmarksdemokraternes sundhedsordfører, Jens Henrik Thulesen Dahl:

»Det vil vi gøre ved at adressere unges alkoholkultur. I Danmarksdemokraterne synes vi, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi opretholder den mulighed for, at 16-17-årige rent faktisk kan drikke en øl. Samtidig kan man arbejde med, hvor meget man skal drikke, og hvordan man skal drikke. Det er vi indstillet på at kigge på, men det er fair og rimeligt og okay at kunne drikke en øl som 16-17-årig.«

»Det lyder så uskyldigt at sige ‘drikke en øl’. Men faktum er jo, at 16-årige helt lovligt vil kunne købe 15 guldøl og drikke sig sanseløst berusede?«

De Konservatives sundhedsordfører, Per Larsen tog ordet:

»Altså, den pakke, vi fremlægger her, er også en hjælp til familierne.« Det er dybest set familiernes ansvar, hvordan deres unge har en acceptabel adfærd,« sagde han og tilføjede:

»Nu sætter vi alkoholprocenten ned fra 16,5 procent til seks procent. Det er trods alt også et signal til forældrene om, at når de unge går i gang med at bruge alkohol, så er det de produkter, de har mulighed for at købe.«

I Island er politikerne gået anderledes til værks for at få bugt med de unges druk. Der skal man være 18 år for at kunne købe alkohol, og der er indført et forbud mod reklamer for alkohol og tobak.

Desuden er der indført en lov om børnebeskyttelse, der betyder, at unge mellem 13-16 år ikke må være ude uden forældrenes opsyn efter klokken 22, medmindre de er på vej hjem fra en fritidsaktivitet.

Effekten har været mærkbar. I 1998 – før lovstramningen – havde 42 procent af de unge islændinge været fulde inden for de seneste 30 dage. I 2016 – efter lovændringen – var det tal faldet til fem procent.

Lyt til podcasten 'Slottet & Sumpen' her: