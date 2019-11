Landbruget skal udlede langt mindre kvælstof i 2020. Det har regeringen aftalt med sine støttepartier.

Regeringen, dens støttepartier og Alternativet vil tredoble reduktionen af kvælstofudledning fra landbruget i smal aftale. Det sker, efter at tidligere aftaler ikke har ført til den tilsigtede reduktion i kvælstofudledningen.

Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet.

- Jeg er glad for, at vi med denne aftale kan præsentere en række tiltag, som vil gøre Danmark mere grøn og bæredygtig.

- Mindre forurening af vandmiljøet, mere skov og færre drivhusgasser allerede fra 2020. Det er en god aftale, som peger i den rigtige retning, skriver fødevareminister Mogens Jensen (S) i meddelelsen.

Ifølge aftalen skal udledningen af kvælstof falde med omkring 3500 ton i 2020.

- Kvælstofudledningen skal ned i Danmark, og den tidligere regering efterlod en regning til miljøet med landbrugspakken. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi allerede nu handler til fordel for vores grundvand og kyster, skriver miljøminister Lea Wermelin (S) i samme meddelelse.

Ud over de betydeligt højere krav til landbruget indeholder aftalen også mål om betydeligt mere økologi i landbruget, mere privat skovrejsning og midler til grønne indsatser.

Der er tale om en smal aftale uden nogle oppositionspartier. Netop kvælstofudledning fra landbruget og vandmiljøet har været et stridspunkt, da den forhenværende regering markant ændrede i den lovgivning om beskyttelse af vandmiljøet, der var på plads, da den kom til.

Den forhenværende regering indgik i stedet en aftale med landbruget, der af egen drift skulle reducere kvælstofudledningen. Det endte dog med, at landbruget kun fandt 12 ud af de 1451 ton kvælstof, det havde lovet at reducere med.

- Jeg kan sagtens forstå, at landmændene er utilfredse med den beslutning (den nye aftale red.), og at de synes, at vi går for langt for hurtigt.

- Det skal jeg være den første til at beklage, men når vi kan se, at vi ikke nærmer os de mål, vi har, så er vi nødt til at gøre noget.

- Vi kommer til at se på, hvordan vi kan give landmændene flere værktøjer til at løse de udfordringer, de står med, skriver Mogens Jensen (S).

/ritzau/