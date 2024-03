Selv om regeringen siger nej til forslag om flere muskler til politiklagemyndighed, er M med på idéen.

Når Folketinget tirsdag over middag skal behandle et beslutningsforslag fra SF om en revision af Den Uafhængige Politiklagemyndighed - kendt som DUP - bliver det et nej fra regeringspartierne.

Det oplyser Moderaternes retsordfører, Tobias Grotkjær Elmstrøm.

Men han deler faktisk "mange af SF's intentioner".

Og derfor vil der også på et senere tidspunkt blive taget "politiske drøftelser" om indretningen af politiklagemyndigheden.

- Det, der gør, at vi gør det (stemmer imod, red.), er, at vi synes, det er vigtigt, at man lige får kigget på problemet inden i det hele taget og også økonomien, siger Tobias Grotkjær Elmstrøm.

- SF lægger op til, at DUP skal have mulighed for at undersøge alle typer af klager over politiet. Det er klart, at der er man også nødt til at kigge ind i, hvad det kommer til at koste, og hvor skal de penge tages fra.

SF fremsatte beslutningsforslaget tilbage i november efter en periode, hvor der i medier blev beskrevet flere sager mellem borgere og politiet, der blev anmeldt til Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

Blandt andet ønsker SF, at politiklagemyndigheden får de samme beføjelser som politiet til at efterforske i alle typer af klagesager.

- Forslaget skal gøre Den Uafhængige Politiklagemyndighed endnu mere uafhængig end i dag ved simpelthen at kunne behandle alle klager over politiet. I dag er der nogle, der bliver behandlet hos politiet selv, og det tror jeg, er ulogisk for borgerne, lød det fra retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) i november.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) bekræfter i Folketingssalen under behandlingen af beslutningsforslaget, at regeringen ikke bakker op om "en grundlæggende og omfattende forandring af det eksisterende klagesystem".

- Grundlæggende er det min opfattelse, at vi med politiklagemyndigheden har en velfungerende ordning, der sikrer retssikkerheden for alle involverede, siger Peter Hummelgaard.

Men regeringen er ikke kritisk over for "alle elementer" af forslaget fra SF.

Justitsministeren nævner, at han gerne vil drøfte forslag om eksempelvis indhentning af videoovervågning i adfærdsklagesager og at give klagemyndigheden "flere ressourcer med henblik på at nedbringe sagsbehandlingstiden" med Folketingets Retsudvalg.

Tobias Grotkjær Elmstrøm er selv advokat og har oplevet, at der er mangel på tillid til Den Uafhængige Politiklagemyndighed fra borgere. Det er "dybt problematisk", lyder det.

Han henviser også til, at i 2022 var det 4,9 procent af sagerne, der blev taget op af politiklagemyndigheden, der førte til kritik af politifolk.

Derfor har han også selv som advokat anbefalet klienter ikke at klage til politiklagemyndigheden.

/ritzau/