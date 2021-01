Folk bør ikke mødes med andre uden for husstanden, og forsamlingsforbuddet sænkes til fem personer.

Regeringen vil sænke forsamlingsloftet fra ti til fem personer og opfordrer til, at folk ikke mødes med personer uden for husstanden.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde tirsdag.

Det skyldes udbruddet af coronavirus i Danmark, men særligt en britisk mutation, som er mere smitsom. Der er dog ikke beviser for, at den fører til et mere alvorligt sygdomsforløb.

- De restriktioner, vi har, er ikke nok, det er vurderingen fra vores egne myndigheder og de eksperter, de rådgiver sig med.

- Derfor vil vi i dag sænke forsamlingsforbuddet til fem personer samt komme med yderligere tiltag, siger hun.

Hun uddyber, at mutationen ikke kan stoppes, men den kan måske forsinkes, indtil flere kan blive vaccineret.

Der er skærpede indrejserestriktioner for rejsende fra Storbritannien.

- Alle opfordres til at begrænse den sociale kontakt til maksimum fem personer, siger Mette Frederiksen.

/ritzau/