Kommuner kompenseres for udligningsreform med en milliard kroner i 2019 og 2020, viser aftale med regering.

København. Regeringen har indgået en aftale med Kommunernes Landsforening (KL) om næste års budget. Det oplyser finansminister Kristian Jensen (V) torsdag efter forhandlinger.

Regeringen giver en milliard kroner i både 2019 og 2020 for at kompensere kommunerne for, at Folketinget ikke kunne enes om en udligningsreform.

KL's formand, Aarhus borgmester Jacob Bundsgaard (S), glæder sig også over, at kommunerne får er løft på budgettet for anlægsudgifter.

Kommunerne får tilsammen lov at bruge 17,8 milliarder kroner næste år til anlæg. Anlægsrammen øges således med 800 millioner kroner fra 2018.

- Aftalen har primært satset på den drift, der findes. Derfor er rammen 17,8 milliarder kroner, siger Kristian Jensen,

KL's formand glæder sig over anlægsniveauet.

- Det er det niveau, vi kunne lande på. Vi får ikke alle vore ønsker opfyldt, men vi kan afholde den nødvendige kernevelfærd, siger Jacob Bundsgaard.

Kommunerne får desuden 1,7 milliarder kroner mere til serviceudgifter næste år, oplyser KL.

Dermed er kommunernes serviceramme 251,9 milliarder kroner.

