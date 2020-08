Officielt var der ifølge sundhedsminister Magnus Heunicke (S) enighed mellem regeringen og regionerne om at opføre de hvide telte til testning af corona.

Men i kulissen udspillede der sig en konflikt: Regionerne, som driver landets hospitaler, fandt det udfordrende at bruge personale på at drive testcentrene.

Særligt fordi hospitalerne slet ikke kendte formålet med teltene. De kunne kun se et politisk formål med de hvide telte, som fik stor opmærksomhed i medierne.

Det afslører dokumenter, som B.T. har fået aktindsigt i.

'Sundhedsstyrelsen forklarede, at det var udfordrende for regionerne at betjene og levere på teststationer, særligt var det en udfordring ikke at kende formålet hermed – ud over det politiske,' står der i et referat fra et møde i krisestaben Nost, der koordinerer indsatsen mod corona på tværs af myndigheder, fra 24. april.

Det var tre dage, efter at ministeren fortalte offentligheden om de hvide telte.

Og det var ikke det eneste, der ifølge hospitalerne var galt med testcentrene. Det vender vi tilbage til.

Ifølge Magnus Heunicke blev de hvide telte i april oprettet med målet om dagligt at kunne teste 20.000 personer, og i maj fik alle borgere mulighed for at blive testet for corona i teltene.

Det virker mere, som om man på grund af kritik har åbnet for, at alle kunne testes, så man kunne bevise, hvor 'godt' man gjorde det Liselott Blixt, sundhedsordfører, DF

Initiativet til de hvide testtelte kom, efter regeringen jævnligt blev spurgt ind til teststrategien på de mange corona-pressemøder.

Sundhedsstyrelsen mente i marts og op til oprettelsen af de hvide telte i april, at man kun skulle teste personer med svære symptomer.

Men journalister spurgte ofte, hvorfor man ikke fulgte opfordringen fra Verdenssundhedsorganisation WHO, der lød: Test så mange, I kan.

To uger efter opførelsen af de første fem testcentre var sundhedsmyndighederne tilsyneladende blevet kørt så meget ud på et sidespor, at det nu var Mette Frederiksens regering, der stod for teststrategien:

'Sundhedsstyrelsen nævnte, at arbejdet med teststrategien i højere grad er politisk end sundhedsfaglig nu,' lyder det i et referat fra et møde i krisestaben 6. maj.

Forløbet og konflikten mellem sundhedsmyndigheder og regeringen er bekymrende, mener Dansk Folkeparti.

»Det virker mere, som om man på grund af kritik har åbnet for, at alle kunne testes, så man kunne bevise, hvor 'godt' man gjorde det,« siger sundhedsordfører Liselott Blixt, der uddyber:

»Det er bekymrende, hvis sundhedsmyndighederne ikke kan eller kunne se det faglige i at have de hvide telte. For så havde det måske været bedre at bruge kapaciteten på dem, der er syge eller har mistanke om at være det.«

Venstre mener, at forløbet om de hvide telte var kaotisk.

»Der skulle være mere åbenhed om det her fra starten af: Hvad er politik, og hvad er sundhedsfagligt,« siger sundhedsordfører Martin Geertsen, der dog i dag er glad for testcentrene.

»Det forhold, at vi i dag har mange, der bliver testet, gør også, at man kan finde ud af, hvor smitten popper op henne.«

Ud over at regionerne kun kunne se et politisk formål med de hvide telte, var der en anden ting, der ikke var tilfredsstillende for hospitalerne.

Regionerne fandt arbejdsmiljøet i de hvide testtelte for bekymrende, fremgår det af et referat, B.T. har fået aktindsigt i. Foto: Henning Bagger Vis mere Regionerne fandt arbejdsmiljøet i de hvide testtelte for bekymrende, fremgår det af et referat, B.T. har fået aktindsigt i. Foto: Henning Bagger

Personalet bekymrede sig over forholdene i de hvide telte, der lå langt fra den standard, som for eksempel sygeplejersker normalt arbejder under:

'Der var endvidere bekymringer ift. arbejdsmiljøet i teltene, hvor der er tale om forhold, der er meget langt fra de vante betingelser fra sundhedspersonalet,' lyder det i referatet fra 24. april.

Det er langtfra første gang, at sundhedsmyndigheder og Mette Frederiksens regering har været uenige om corona-håndteringen.

Syv timer før nedlukningen af Danmark 11. marts frarådede Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, at gennemføre en stor nedlukning, som Mette Frederiksen altså alligevel valgte at gennemføre.

Særligt var der ingen grund til at lukke skoler, vuggestuer og børnehaver, skrev han i en mail, som B.T. tidligere har afdækket.