Aftaleparterne vil prioritere at sætte ind mod den forurening, som stammer fra Grindstedværket og Cheminova.

Regeringen og DF har indgået aftale om bekæmpelse af miljø- og jordforurening som en del af sundhedsreformen, oplyser Finansministeriet.

- Jeg er glad for at sige, at vi har indgået den første delaftale af sundhedsreformen, siger finansminister Kristian Jensen (V) på et pressemøde.

Parterne er enige om, at der skal bruges 600 millioner kroner frem mod 2030 til at rydde op efter nogle af de værste tilfælde af jordforurening.

- Vi har besluttet, at vi vil øge indsatsen for bekæmpelsen af de såkaldte generationsforureninger. Det vil vi gøre både med de midler, der bliver frigivet ved at effektivisere, og med yderligere 100 millioner kroner, siger han.

Miljø og jordforurening er blevet en del af sundhedsforhandlingerne, fordi regeringen lægger op til, at regionsrådene skal nedlægges. Dermed placeres regionernes opgave med jordforurening hos staten.

Aftaleparterne forventer, at man på den måde kan spare op mod en halv milliard kroner fra 2021 til 2030.

I aftaleteksten fremgår det, at de 100 millioner kroner ekstra "disponeres fra regeringsreserven og reserve til grønne afgifter".

Regeringen og DF har aftalt, at hovedparten af midlerne skal gå til oprydning på de forureninger, som den tidligere produktion på Grindstedværket og Cheminova ved Harboøre Tange har medført.

- Problemerne med forurening ved Cheminova og Grindstedværket har stået på i årevis, udtaler Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen, i en pressemeddelelse.

- Vi ved, hvor stor en byrde det er for de ramte lokalområder. Det er afgørende, at staten nu går ind og tager ansvaret for oprydningen. Der skal styr på tingene, og dette er et rigtig godt skridt på vejen.

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at der fremover skal være et nævn med en uafhængig formand og fem medlemmer, der skal prioritere jordforureningsindsatsen i Danmark.

Kortlægningen og udførelsen af oprydningerne vil blive placeret i Miljøstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet.

Det er forventningen, at medarbejderne vil skulle placeres i Aalborg, Odense samt i Midtjylland og Midtsjælland.

/ritzau/