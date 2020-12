I 2019 lød vurderingen, at danske børn i Syrien-lejre ikke udgjorde trussel. Det blev først offentligt i 2020.

Regeringens støttepartier mistænker den for at hemmeligholde en vurdering fra Politiets Efterretningstjeneste, PET, af de danske børn i lejrene i Syrien.

Allerede i 2019 lød vurderingen, at de danske børn ikke udgjorde en trussel, men at de kunne tage skade og blive radikaliserede af at blive i lejrene.

Det skriver Ekstrabladet på baggrund af fortrolige samtaler med en række kilder, der har kendskab til sagsforløbet.

Rapporten blev først offentliggjort 20. marts 2020 omkring en uge efter, at store dele af Danmark lukkede på grund af udbredelsen af coronavirus.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger landede 2019-vurderingen i Justitsministeriet allerede i foråret 2019. Heri lød det, at de danske børn ikke udgør nogen sikkerhedsrisiko for Danmark.

Men det kunne børnene, der tilbageholdes i teltlejrene Al Hol og Al Roj i Syrien, blive på sigt, hvis myndighederne ikke greb ind.

PETs trusselsvurdering blev dog ikke offentliggjort, selv om debatten om de danske børn i Syrien flere gange blussede op i efteråret 2019 i forbindelse med behandling af lovforslag.

Ved den lejlighed gjorde regeringen det klart, at børnene ikke skulle hjælpes hjem.

Både SF og Enhedslisten er forargede.

- Jeg kan ikke se nogen grund til at tilbageholde rapporten hverken fagligt eller sagligt, siger retsordfører Rosa Lund (EL) i en kommentar til Ritzau.

Enhedslisten vil gerne hjælpe børnene hjem.

Partiet vil indkalde justitsminister Nick Hækkerup (S) i samråd om sagen.

