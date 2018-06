Afsløringer viser, at en kontorbygning, som skattestyrelsen skulle flytte til, trækker tråde til skattely.

København. Regeringens bud på en ny bygning til en skattestyrelse er stemt ned på et møde i Skatteudvalget torsdag, det skriver Ekstra Bladet.

Det er et flertal bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten, som har nedstemt forslaget fra regeringen til en ny skattestyrelse i Copenhagen Towers på Amager.

Det er sjældent, at et såkaldt aktstykke bliver afvist i Finansudvalget. Sidst det skete var i september 1997. Normalt trækker regeringer et aktstykke tilbage, hvis man fornemmer et flertal imod sig.

Afvisningen af den nye styrelses placering kommer efter afsløringer i Ekstra Bladet.

Onsdag skrev avisen, at Copenhagen Towers trækker tråde til skattely.

Ifølge avisen viser selskabsstrukturen bag bygningen, at de offentlige udgifter til leje og drift af bygningen ville skulle gå til en lang kæde af selskaber.

Selskabssporet af ejere ender i Schweiz, Cypern og Liechtenstein, som alle er skattelylande ifølge Lars Koch, politisk chef i Mellemfolkeligt Samvirke, til Ekstra Bladet.

- Ejerskabsstrukturen bag Copenhagen Towers og driftsselskabet virker unødigt kompliceret og ender i en række kendte skattely, siger Lars Koch til avisen.

Kontrakten med Copenhagen Towers beløb sig i mindst 336,6 millioner kroner. Men lejekontrakten er nu stemt ned, oplyser Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht, til avisen.

Ifølge ordføreren fandt det politiske flertal uden om regeringen ikke, at Bygningsstyrelsen i tilstrækkelig grad havde afsøgt muligheden for at placere skattestyrelsen andre steder.

Både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti håber nu, at regeringen nu også vil kigge efter mulige bygninger andre steder end i Storkøbenhavn.

/ritzau/