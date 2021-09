Regeringen vil alligevel ikke acceptere, at evakuerede afghanere har flere eller mindreårige ægtefæller, som skal have ophold i Danmark.

Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Tidligere torsdag aften kom det frem, at regeringen ville godkende ophold for evakuerede fra Afghanistan med flere koner eller mindreårige ægtefæller ophold i Danmark.

I løbet af kort tid skabte det røre i dansk politik, hvor blandt andet Pia Kjærsgaard (DF), Inger Støjberg og Morten Dahlin (V) kritiserede det nye lovudkast.

Men nu ser det ud til at forslaget alligevel ikke bliver til noget.

– I næste uge planlægger jeg at fremsætte et lovforslag for Folketinget, der vil give de evakuerede afghanere mulighed for at søge et toårigt opholdsgrundlag, lyder det fra udlændinge- og integrationsministeren.

– Lovforslaget bliver ændret på flere punkter i forhold til den tekst, der har været i høring. Det betyder blandt andet, at vi ikke vil anerkende flere ægtefæller eller mindreårige ægtefæller som grundlag for en opholdstilladelse efter særloven, lyder det yderligere.

