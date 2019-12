Regeringen er i dobbeltild. Både de røde og de blå partier raser over den ydelseskommission, regeringen nedsatte tirsdag.

»Meningen er, at kommissionen skal nedsætte børnefattigdom. Men det skal være udgiftsneutralt, så det vil sige, at andre arbejdsløse eller syge skal betale,« siger Enhedslistens ordfører Victoria Velasquez.

»Kommissionen fastholder udgifter på det niveau, den tidligere regering skar det ned til. De sparede en milliard på området, og det bliver der ikke lavet om på af Mette Frederiksen, der ellers kalder sig børnenes statsminister,« fortsætter Victoria Velasquez.

Selv om udgifterne ikke stiger, er Venstres næstformand, Inger Støjberg, lige så skuffet. Fattige danskere kommer til at betale for højere ydelser til udlændinge, mener hun.

»Regeringen vil hæve ydelserne til arbejdsløse udlændinge, og de, der skal betale, er danskere, der midlertidigt har brug for hjælp fra det offentlige - eksempelvis fordi de er syge,« siger hun.

Burde I ikke være glade for, at regeringen ikke vil bruge flere penge på området?

»Vi mener slet ikke, ydelserne skal hæves for udlændinge. Vi halverede ydelserne, fordi vi vil være et mindre attraktivt asylland, og vi mener også, man skal forsørge sig selv, når man kommer hertil,« siger Inger Støjberg.

DF er enige:

'Regeringens ydelseskommission er en ommer. Man vil give flere penge til udlændinge, som tages fra danskere på kanten af arbejdsmarkedet,' skriver DF-formand Kristian Thulesen Dahl på Facebook.

SF's beskæftigelsesordfører, Karsten Hønge, kalder det i en pressemeddelelse 'grotesk', at anbefalingerne skal være udgiftsneutrale. Og han er 'målløs' over, at regeringen ikke har inddraget SF i formuleringen af kommissoriet.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) siger i en pressemeddelelse:

»Børn i Danmark skal vokse op under ordentlige forhold og med mulighed for at være en aktiv del af fællesskabet. Og det skal et nyt kontanthjælpssystem understøtte.«

»Men løsningen er heller ikke bare at fjerne kontanthjælpsloftet uden at erstatte det med noget andet. For kontanthjælp skal være en midlertidig ydelse, og der skal være en mærkbar forskel på at være på kontanthjælp og i arbejde,« skriver Peter Hummelgaard.

Regeringen behøver ikke et flertal for at nedsætte en kommission. Men den skal have det, når lovgivningen skal på plads.