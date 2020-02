Hvis ikke Alternativets folketingsgruppe og partiets nye leder finder fælles fodslag er det et stort problem.

Det kan blive begyndelsen til enden for Alternativets liv som parti i Folketinget, hvis ikke folketingsgruppen og den nyvalgte politiske leder, Josephine Fock, er på bølgelængde.

Det vurderer Avisen Danmarks politiske redaktør, Thomas Funding, efter at kandidat til posten som politiske leder Rasmus Nordqvist har trukket sig som politisk ordfører.

Han tabte valget til blandt andre Josephine Fock, på trods af at partiets folketingsgruppe støttede ham.

- Hvis det er et udtryk for, at hele folketingsgruppen er ved at vende ryggen til Josephine Fock - og det ved vi ikke endnu, om det er - så er det et kæmpe problem.

- For så har vi en folketingsgruppe, som går i én retning - måske endda flere - og så en politisk leder, der ikke sidder i gruppen, og går i en anden retning.

- Så får man signalforvirring, og så er det et kæmpe problem og et åbent spørgsmål, om partiet kommer ind i Folketinget til næste valg, siger Thomas Funding.

Alternativets folketingsgruppe består af fem mennesker. Ud over Rasmus Nordqvist er det stifter og tidligere politisk leder Uffe Elbæk, Torsten Gejl, Susanne Zimmer og Sikandar Siddique.

Nordqvist har trukket sig som politisk ordfører, og Uffe Elbæk har sagt, at han glæder sig til en mere fri rolle.

- Så er der tre tilbage i gruppen, der kan stå for Josephine Focks linje.

- Og jeg gætter ikke på, at mange læsere eller lyttere kan navngivne bare en af de tre. Det er heller ikke de største talenter kommunikativt i forhold til de andre.

- Vi ved ikke engang, om Fock kan mønstre dem, for de pegede jo på Nordqvist. Så det er ikke det bedste udgangspunkt for en nyvalgt politisk leder, der skal redefinere et parti.

Dermed er der risiko for, at Alternativets linje ikke kommer til at stå skarpt. Det kan koste vælgere. Ikke mindst de vælgere, der under valget stemte på en meget klar og kontant linje på klimapolitikken.

Vælgere som Alternativet med et valgresultat på tre procent ikke har råd til at miste.

- Jeg var tvivlende, allerede før Uffe Elbæk trak sig, om hvorvidt Alternativet vil kunne overleve det næste folketingsvalg.

- Jeg synes ikke, at Josephine Fock har en politisk profil, der kan opnå to procents opbakning i befolkning. Og med de indbyrdes uenigheder og konflikter, der helt tydeligvis er, ser det meget svært ud.

- Så jeg er gået fra at være pessimist til at være endnu større pessimist, siger Thomas Funding.

/ritzau/