Hvis FE har tilbageholdt centrale oplysninger over for tilsyn, er det ifølge redaktør ubeskriveligt alvorligt.

Når Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er mistænkt for at have tilbageholdt oplysninger over for Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET), kan det tyde på en kultur, hvor folk i efterretningstjenesten har følt sig hævet over loven.

Det mener Peter Ernstved Rasmussen, journalist og redaktør på netavisen Olfi, der dækker dansk forsvars- og sikkerhedspolitik.

I en ny analyse af FE vurderer TET, at efterretningstjenesten fra 2014 til 2020 har "tilbageholdt centrale og afgørende oplysninger for tilsynet og givet tilsynet urigtige oplysninger om forhold".

Peter Ernstved Rasmussen ved ikke, hvorfor FE har tilbageholdt oplysninger.

Men som han siger, så lever efterretningstjenesterne i en hemmelig verden, hvor man lever af at holde ting hemmeligt.

- Men man må have tiltro til, at de vil gøre det inden for lovens rammer, siger Peter Ernstved Rasmussen.

- Jeg tror bare, at hvis det, der nu er kommet frem, er korrekt, så må man gå ud fra, at der har udviklet sig en kultur, hvor man har følt sig hævet over loven.

- Og til at gøre nogle ting, hvor man ikke mente, at man havde behov for at gøre opmærksom på det, og at man kunne lade være med det, fordi man var omgærdet af så meget hemmelighed, siger han.

I forbindelse med TET's analyse af FE er tre ledende medarbejdere, herunder chefen for FE, Lars Findsen, blevet sendt hjem.

Sagen bliver af Peter Ernstved Rasmussen kaldt for "ubeskriveligt alvorlig".

- Hvis det står til troende, det som tilsynet skriver i analysen, så handler det om en efterretningstjeneste, der har overskredet sine beføjelser, siger han.

Redaktøren finder det særligt interessant, at TET i sin analyse også vurderer, at FE har undersøgt et medlem af tilsynet. Det burde FE ellers ikke under alle omstændigheder.

- I og med at FE er sat i verden for at beskæftige sig med det, der foregår uden for landets grænser, så har jeg ikke ord til at beskrive, hvor beskæmmende det er, hvis efterretningstjenesten har undersøgt et medlem af tilsynet her i Danmark, siger Peter Ernstved Rasmussen.

Som følge af analysen af FE har forsvarsminister Trine Bramsen (S) åbnet en undersøgelse af sagen.

