Troværdigheden på Christiansborg lider et knæk, men DF indynder sig med opsigelse af forlig hos egne vælgere.

Dansk Folkepartis troværdighed som forhandlingspartner er flosset. Til gengæld vil regeringens støtteparti kunne høste stemmer ved reelt at træde ud af forliget om Togfonden.

Det mener politisk redaktør hos Avisen Danmark Thomas Funding. Han peger på, at partiet render fra en aftale med oppositionen, men til gengæld bejler til de vælgere, som foretrækker asfalt frem for jernbane.

- De resterende forligspartier føler, at de er blevet holdt for nar. DF fik deres ting igennem med røde partier, som nu sikres med regeringen. Men de løber fra det, som egentlig var indrømmelserne til de andre partier.

- Så deres troværdighed lider et knæk. Men det giver god mening for DF, der høster stemmer i landdistrikterne, siger han.

Togfondens mål er, at passagerer kun skal bruge en time på at komme frem mellem hver af Danmarks fem store byer. Men DF's vælgere bor overvejende uden for de største byer.

Målet er afhængigt af, at der bliver investeret omkring otte milliarder i en togbro over Vejle Fjord og en helt ny bane fra Skanderborg Syd til Aarhus.

Det er lige præcis de to elementer, Dansk Folkeparti vil have ud.

Samtidig sidder partiet i forhandlinger med regeringen om en ny, langsigtet plan for trafikinvesteringer, der vil flytte fokus fra tog til motorvej.

Og her vil regeringen give DF nogle af de samme indrømmelser, som partiet fik i aftalen med oppositionen.

Thomas Funding peger på, at Dansk Folkepartis vælgere kan se langt større værdi i at komme hurtigt rundt i en bil frem for med kollektiv trafik.

Dermed tegner det til at blive et rent valg mellem oppositionen og blå blok: jernbane eller asfalt.

Markant flere borgere tager bilen frem for kollektiv trafik.

- Det er interessant at se, hvad danskerne synes er vigtigst, siger Thomas Funding.

/ritzau/