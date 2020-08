Forud for politiske forhandlinger har statsministeren varslet, at nattelivet ikke kommer til at åbne i fase 4.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har med sine seneste udmeldinger slået fast, at det er hende, der sætter tempoet for genåbningen af Danmark.

Det siger Thomas Funding, der er politisk redaktør på avisen Danmark, som bringer et interview med statsministeren i lørdagens avis.

Her siger Mette Frederiksen blandt andet, at hun har svært ved at se for sig, at nattelivet kan genåbne som planlagt som en del af fase 4 af genåbningen.

- Hun sætter rammen om de forhandlinger om genåbningen, som skal starte i næste uge, siger Thomas Funding.

- Hun går reelt ind og aflyser mange af de ting, der lå på forhandlingsbordet, og dermed viser hun også, at det er hende alene, der har taktstokken.

Onsdag skal Folketingets partier mødes og forhandle om den videre genåbning.

Men det er "lidt en illusion" overhovedet at kalde det forhandlinger, mener Thomas Funding. For langt hen ad vejen er beslutningerne om genåbningen myndighedsbeslutninger, som regeringen står til ansvar for.

- Det er meget tydeligt både nu og i de tidligere forhandlingsrunder, at selv om regeringen går med på legen og også giver lidt indflydelse fra sig i forhandlingerne, så insisterer regeringen på, at det er dem, der dikterer tempoet og retningen, siger han.

Det betyder dog ikke, at der ikke bliver noget at forhandle om på onsdag.

For hvis blandt andet nattelivet fortsat holdes lukket, så skal der forhandles om, hvordan man hjælper branchen videre gennem krisen, påpeger Thomas Funding.

/ritzau/