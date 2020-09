Redaktør for Olfi mener, at Claus Hjort Frederiksen (V) i voldsom grad har brudt sin tavshedspligt i FE-sag.

Tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) har brudt sin tavshedspligt i så alvorlig grad, at han kan stå til en fængselsstraf.

Det vurderer journalist og redaktør på forsvarsmediet Olfi Peter Ernstved Rasmussen.

Meldingen kommer, efter at Claus Hjort Frederiksen tilsyneladende i detaljer har fortalt om et samarbejde mellem Forsvarets Efterretningstjeneste, FE, og USA's NSA i et interview med Weekendavisen.

- Efter at Tilsynet med Efterretningstjenesterne kom med deres pressemeddelelse, og flere ledende medarbejdere i FE er sendt hjem, er der nogle, der begynder at synge om aftalen med USA, siger Peter Ernstved Rasmussen.

- Det er her, det kritisable og landsskadelige foregår. For der var ingen, der kendte til den hemmelige aftale, da ministeren havde sendt de ledende medarbejdere hjem, tilføjer han.

Og det er her, han mener, at Claus Hjort Frederiksen i sit interview har begået sin brøde.

- Før interviewet var det udelukkende anonyme kilder, og ingen havde bekræftet det. Forsvarsminister Trine Bramsen (S) siger selvfølgelig, at hun ingen kommentarer har.

- Men så sidder Claus Hjort Frederiksen i detaljer og fortæller om aftalen. Han har tidobbelt tavshedspligt omkring efterretningstjenestens arbejde. Og så - for at kaste smuds på sin efterfølger - afslører statshemmeligheder i en grad, hvor jeg er dybt rystet, siger redaktøren.

/ritzau/