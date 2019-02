Det får næppe stor betydning om en rød eller blå regering skal styre forhandlinger om en udligningsreform.

Udkantsdanmark og udligningsreform bliver næppe et stort valgtema ved folketingsvalget.

Det vurderer politisk redaktør hos avisen Danmark Thomas Funding. Han ser dog to muligheder for, at det alligevel kommer til at fylde.

- Den ene er, hvis Socialdemokratiets og Venstres borgmestre begynder at føre kampagne på det og presse deres egne partiledelser på spørgsmålet, siger han.

Den anden mulighed er ifølge redaktøren, at Dansk Folkeparti, som ikke på samme måde har et ben i både land- og bykommuner, bringer emnet i spil.

- De har ikke på samme måde det med, at de skal tage højde for både by og land. Deres base er i landdistrikterne, så de kan køre en ret entydig linje. Og det har de også gjort tidligere, i forhold til at København og de store byer skal aflevere mere til landdistrikterne, siger Thomas Funding.

Han vurderer i stedet, at emner som sundhedspolitik, pensionsdebat, miljø, klima og udlændinge vil fylde i valgkampen.

Søndag skriver Magisterbladet, at en ny opgørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet viser, at 12 af de 20 kommuner med færrest penge på kistebunden er at finde i Region Sjælland og oplandet til København.

Det gælder blandt andet Slagelse, Odsherred, Holbæk, Frederikssund og Rudersdal.

I 2012 var kun 6 af de 20 nederste på Sjælland, mens 13 kommuner var i Jylland. Lav kassebeholdning er dog ikke nødvendigvis et udtryk for en dårlig økonomi.

Sidste år opgav regeringen at gennemføre en reform af udligningsordningen, der fordeler penge mellem kommunerne.

Finansminister Kristian Jensen (V) har dog meldt ud, at det er en tvungen opgave for regeringen efter valget at lave en udligningsreform. Socialdemokratiet har desuden meldt sig klar til en reform.

Ifølge Thomas Funding vil udfaldet af folketingsvalget næppe komme til at betyde meget for, hvordan reformen kommer til at se ud.

- Både Socialdemokratiet og Venstre vil have en ambition om at have det andet parti med i en aftale for ikke at kunne lave noget, hvor man efterfølgende vil blive angrebet af den anden part.

- Derfor er det mindre afgørende, hvem der sidder for bordenden, siger han.

/ritzau/