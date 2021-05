Der er stor lettelse hos børneorganisationer over, at børn der har siddet i syriske lejre kommer til Danmark.

Tirsdag har regeringen meldt ud, at den arbejder på at hjemtage 19 børn og tre af deres mødre, der sidder i lejre i Syrien.

Og hos organisationen Red Barnet er udmeldingen, at det her handler om liv eller død, for de børn der sidder i de syriske lejre.

- Vi er meget lettede, vi er så lettede over, at det endelig sker. Det er et spørgsmål om liv eller død, siger Johanne Schmidt-Nielsen, der er generalsekretær i hjælpeorganisationen Red Barnet.

Reaktionen fra Unicef minder meget, om den der kommer fra Red Barnet.

- Jeg er lettet. Jeg synes, at det er det helt rigtige. Forhåbentligt kan børnene få et liv nu, siger Karen Hækkerup, der er generalsekretær i Unicef.

/ritzau/