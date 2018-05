Reaktionerne vælter ind fra politikere på begge fløje, efter Søren Pind og Esben Lunde Larsen tirsdag aften meddelte, at de afgår som ministre.

Politisk ordfører Nicolai Wammen (S) skriver, at Lars Løkkes regering er i opløsning.

Både Søren Pind og Esben Lunde Larsen ønsker uden at have fået nye jobs at forlade deres ministerposter. Lars Løkke Rasmussens regering er i opløsning #dkpol — Nicolai Wammen (@NWammen) May 1, 2018

Wammens chef, Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, har mere rosende ord over for Søren Pind.

Søren Pinds politiske konkurrent, formand for SF, Pia Olsen Dyhr, kommer også med rosende ord.

Kære @sorenpind. Jeg vil savne dig i dansk politik, selvom vi indimellem er uenige. Du er altid ordentlig men også herlig ideologisk. Noget vi har brug mere i dansk politik, ikke mindre . God vind! — Pia Olsen Dyhr (@PiaOlsen) May 1, 2018

Søren Pind og Esben Lunde Larsens chef, Lars Løkke Rasmussen har følgende at sige til de to afgående ministrer:

Tak for indsatsen til uddannelses- og forskningsminister Søren Pind og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen #dkpol pic.twitter.com/V6MXTvowcr — Regeringen (@regeringDK) May 1, 2018

Søren Pind har selv lagt et billede på Twitter, hvor han skriver, at han glæder sig til mødet med Dronningen i morgen:

Eneste rette påklædning til mødet med majestæten i morgenen #ministeruniform pic.twitter.com/7wEpMGM7Oe — Søren Pind (@sorenpind) May 1, 2018

Også Esben Lunde Larsens afgang bliver bemærket. Gruppeformand hos de Konservative, Mette Abildgaard, har rosende ord til den tidligere miljø- og fødevareminister:

Tusinde tak for samarbejdet Esben. Du er et ordentligt, varmt og betænksomt menneske, som jeg har sat stor pris på at samarbejde med. Ikke altid enige (!), men altid i gensidig respekt! Du er flittig som få andre, og har altid styr på dine sager. Tak for indsatsen. #dkpol — Mette Abildgaard (@metteabildgaard) May 1, 2018

Også præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Gjerding, der tidligere har været i flere diskussioner med Esben Lunde kommer med en flink afsked.

Vi har været uenige om meget, men der skal ikke være nogen tvivl om, at jeg altid har haft stor respekt for Esben Lunde Larsen. Tak for mange års med- og modspil, debatter og politiske kampe - dem vil jeg savne. Ønsker al held og lykke fremover #dkpol — Maria R. Gjerding (@MariaGjerding) May 1, 2018

En af de Venstre-ministre, der stadig sidder, finansminister Kristian Jensen, langer ud efter, at alle roserne først kommer, efter de to ministre er stoppet.