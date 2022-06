Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tidligere i dag udviklede en uddeling af valgplejecer på sig usædvanligt dramatisk.

På Nørreport Station i København var Jan E. Jørgensen sammen med partikammeraterne i Venstre ude for at få hevet de sidste stemmer hjem til ja-siden, da de pludselig bliver afbrudt.

»Det var en stakkels type, som var truende og sparkede ud efter ting. Jeg gik hen til ham og bad ham om at gå væk,« forklarede Jan E. Jørgensen i formiddags til B.T's reporter på stedet.

»Og da jeg så havde politiet i røret, der slog han mig med flad hånd. Det var selvfølgelig ubehageligt, og jeg fik telefonen mast ind i ansigtet, men jeg har ikke tænkt mig at anmelde ham for vold,« lød det fra fra politikeren efter episoden.

I stedet sigter politiet manden for mindst to ting, nemlig forstyrrelse af den offentlige orden og forstyrrelse af en valghandling.

Episoden fik hurtigt Lars Aslan Rasmussen, der sidder i Folketinget for Socialdemokratiet, til tasterne på Twitter.

Den socialdemokratiske kommunalpolitiker Lars Aslan Rasmussen om forandringerne der er sket på Nørrebro. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Den socialdemokratiske kommunalpolitiker Lars Aslan Rasmussen om forandringerne der er sket på Nørrebro. Foto: Søren Bidstrup

»Absolut uacceptabelt at min gode kollega er blevet er blevet slået mens han passede sit arbejde. Et angreb på den demokratiske samtale, er et angreb på os alle,« skrev han kort efter på Twitter.

Lars Aslan Rasmussen, hvad mener du egentlig med, at den her episode er et 'angreb på den demokratiske samtale'?

»Det er et angreb på demokratiet, når en politiker bliver udsat for vold, synes jeg. Så det er på den måde, at jeg også tænker, det er et angreb på den demokratiske samtale generelt.«

Vi er vel alle sammen enige om, at vold ikke er i orden, men hvor ved du fra, om det faktisk havde noget med politik at gøre, der skete?

»Det kan jeg selvfølgelig ikke vide noget om. Jeg tænker bare, at det var en politiker, der blev overfaldet og det mener jeg er et direkte angreb på demokratiet. Så kan det godt være, det var en eller anden sølle eksistens, der ikke vidste hvem det var, han slog ud efter, men det var generelt ment,« siger Lars Aslan Rasmussen.

På sin Facebook-side takker Jan E. Jørgensen for at have modtaget mange omsorgsfulde beskeder efter episoden.

»Jeg har det godt. Lidt øm i kinden, men har fået min hvilepuls tilbage,« skriver han.