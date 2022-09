Lyt til artiklen

Stram finanslov, nærmest ingen nye initiativer og to milliarder til danskerne.

Det var hovedkonklusionerne da Nicolai Wammen (S) onsdag præsenterede regeringens forslag til finansloven for 2023.

Og det kunne godt have været gjort bedre ifølge B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen, der går så langt, at han kalder det for »det kedeligste nogensinde.«

»Og det er måske i virkeligheden det mest overraskende i betragtning af, at vi snart skal til valg,« slår han fast.

