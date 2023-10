»En eg er faldet. En høvding væk.«

Sådan lyder det fra den tidligere Venstre-politiker Søren Pind, når det kommer til den udmelding, hans gamle parti er kommet med denne mandag:

Jakob Ellemann-Jensen trækker sig efter fire år som formand for Venstre og som økonomiminister.

Samtidig siger han et farvel til dansk politik.

Her ses Jakob Ellemann-Jensen under mandagens pressemøde. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses Jakob Ellemann-Jensen under mandagens pressemøde. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Den nyhed breder sig nu blandt både nuværende og tidligere politikere på de sociale medier.

»En eg er faldet. En høvding væk. Nogle vil håne mig, når jeg siger det, jeg siger nu. Men det vil blive sådan når røgen letter: Vi kommer til at savne Jakob Ellemann-Jensen,« skriver Søren Pind på X.

Også Venstres folketingsmedlem Jan E. Jørgensen har reageret på sin formands farvel:

»Jeg er ked af det i dag,« skriver han kort på det sociale medie X.

Formanden for SF, Pia Olsen Dyhr, skriver på samme medie følgende om det:

»Tak for godt mod- og medspil, Jakob Ellemann-Jensen. Vi har haft mange gode snakke/diskussioner gennem tiden. Jeg har stor respekt for din beslutning, hvor du sætter dit parti over din egen person. Det vidner om en stærk karakter.«

Videre skriver hun:

»Politik er ofte hårdt og ensomt og kommer med en ikke ubetydelig pris. Den betaler Jakob Ellemann-Jensen hårdt af på igen i dag. Tak for samarbejde og fortrolighed. Held og lykke med, hvad der kommer.«

Den politiske leder for De Radikale, Martin Lidegaard, har også sat ord på Jakob Ellemann-Jensens beslutning:

»Retfærdighed eksisterer ikke i politik. Det viser dagen i dag igen, Jakob Ellemann-Jensen. Stor respekt for dit politiske arbejde og for din beslutning. Tak for godt og tillidsfuldt samarbejde og alt godt fremover!«

På X har også formanden for Konservative, Søren Pape Poulsen, sat ord på folketingskollegaens exit:

»Kære Jakob. Tak for vores gode samarbejde og dit aldrig svigtende humør. Selvom vi partiledere er konkurrenter, har vi et fællesskab, hvor det gør ondt, når én af os rammes. Det gør det også her. Alt det bedste til dig,« skriver han.

Den socialdemokratiske miljøminister, Magnus Heunicke, takker i et opslag på X Jakob Ellemann-Jensen for hans indsats:

»Trist over at vi må sige farvel til Jakob Ellemann-Jensen i regering og i dansk politik. Sikke en flot og rørende tale på denne svære dag. Tak for en kæmpe indsats, for altid at være ordentlig og redelig og for din aldrig svigtende humor undervejs, i både godt vejr og storm,« skriver han.

Jakob Ellemann-Jensen overlader sit mandat til sin suppleant, fortalte han på et pressemøde mandag klokken 10.

Næstformand og formand for Region Syddanmark Stephanie Lose (V) overtager det organisatoriske arbejde i partiet frem mod landsmødet.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) overtager foreløbig økonomiministeriet.

Venstre holder landsmøde i Herning 18. november.