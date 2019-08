Oven på sommergruppemødet i Venstre, hvor Claus Hjort Frederiksen rejste sig op og krævede Kristian Jensens afgang fra to topposter i partiet, har der været stille.

Claus Hjort Frederiksen uddybede kort sin begrundelse for konfrontationen på Sommergruppemødet, men nu har han skrevet en opdatering på Facebook.

Kravet på Sommergruppemødet fra Claus Hjort Fredersen var, at Kristian Jensen skulle forlade sine to høje poster i Venstre. Næstformand og gruppeformand.

Kristian Jensen sidder stadig på begge poster her et par dage efter, men nu er det tid til at komme videre for Venstre. I hvert fald når man læser den seneste opdatering på Facebook af Claus Hjort Frederiksen.

‘Nu skal vi så i gang med arbejdet. Venstre går efter at få indflydelse på udviklingen i Danmark. Det ligger i vort DNA. Vi vil give regeringen modspil. Vi vil også opbygge et samarbejde i blå blok med udgangspunkt i den praktiske virkelighed,’ skriver han.

I opdateringen bliver Kristian Jensens navn slet ikke nævnt. I stedet bliver der lagt stor fokus på at angribe de andre oppositionspartier.

Claus Hjort Frederiksen mener, at Venstre var det eneste parti i den blå blok, som rent faktisk håndterede valgkampen, som man burde, hvorimod Liberal Alliance og Dansk Folkeparti får kritik.

‘LA og konservative var hurtige til at genoplive topskatte-debatten. Et emne som efter min mening ikke egner sig til af flytte midtervælgere tilbage,’ skriver Claus Hjort Frederiksen.

‘Dansk Folkeparti stod efter en flerårig flirt med socialdemokraterne vanskeligt, men valgte i valgkampen at omfavne Nye Borgerlige og en overgang også Stram Kurs. Hvilket næppe heller var egnet til at flytte midtervælgere tilbage til blå blok.’

Dramaet på Sommergruppemødet bliver ikke nævnt, udover at det bliver slået fast fra hans side, hvem der er Venstres rigtige leder.

‘Lars Løkke Rasmussen har erklæret sig parat til at kæmpe Venstre tilbage til regeringsmagten. Det er jeg meget tilfreds med. ‘

‘Lars er efter min mening den mest erfarne politiker med baggrund i både kommunalpolitik, amtsrådspolitik og ministererfaring som sundheds-, finans- og statsminister.‘

Selvom det skete på et lukket møde i Venstres folketingsgruppe, så har Claus Hjort Frederiksen ikke afvist, at han har krævet Kristian Jensens afgang.

Efter Venstre havde holdt pressemøde, forholdt Claus Hjort Frederiksen sig også til situationen.

»Jeg synes, det er uholdbart, at vi har en næstformand, der underløber partiets formand med politiske udmeldinger. Det er vi nødt til at få en diskussion af i Venstre,« siger han til Jyllands-Posten.

Det næste store punkt i Venstres kalender, hvor der kan ske ting og sager i hierarkiet, er til landsmødet. Det er den 16. og 17. november.