I fire døgn har den 31-årige sygeplejerske Razmah siddet i sin lejlighed i København med angst og i afmagt.

Hun har meldt sig syg fra arbejdet og lukket sig inde i sin lejlighed.

For næsten 5.000 kilometer væk har hendes far nemlig været fanget midt i skyderier i den afghanske hovedstad, Kabul, som blev bestormet af Taliban søndag.

»Jeg har været bange for min fars liv. For han har ikke kunnet komme ud til lufthavnen (i Kabul, red.), fordi der har været skyderier,« siger Razmah.

Sammen med sine forældre og tre søskende flygtede Razmah i 1996 fra Taliban, fordi hendes far var general i den afghanske hær.

21 år senere var hendes far igen på flugt fra Taliban i Kabul. Før situationen eksploderede i søndags, rejste han til Afghanistan for at begrave sin storebror.

»Jeg har fået billeder af ham, hvor han ser skræmt og bange ud. Det er en enorm afmagt at sidde i trygge Danmark, mens min far pludselig var midt i en krig,« siger Razmah.

»Jeg fik flashback til dengang, vi flygtede fra Taliban. Nu er min far igennem det samme igen,« siger hun.

Razmah og hendes familie flygtede i 1996 fra Taliban i Afghanistan. Privatfoto

Over en weekend er situationen i Kabul eskaleret så voldsomt, at den afghanske regering trak sig i søndags, hvor Taliban reelt overtog magten over Afghanistan.

Det betød, at al civiltrafik blev stoppet fra lufthavnen i Kabul, alt imens tusindvis af afghanere stormede ud til lufthavnen for at flygte fra Taliban.

Razmah har stået for meget af kontakten til Udenrigsministeriet. Men beskeden har været den samme: Din far skal tage til lufthavnen i Kabul, før vi kan hjælpe dig med at blive evakueret.

Men skyderier og Talibans kontrol gjorde det umuligt at komme til lufthavnen for Razmahs far.

epa09420831 A handout photo made available by Iranian Red Crescent shows Afghan refugees gather in Iran-Afghanistan border in Sistan-Blochestan province, south-eastern Iran, 16 August 2021 (issued 19 August 2021). According to Iranian Red Crescent official website, after Taliban took-over the rule in Afghanistan, some Afghan refugees fled to the Iranian borders hoping to enter to Iran. Reports state refugees were sent back to Afghanistan the next day after getting food and help. EPA/MOHAMMAD JAVADZADEH HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES Foto: MOHAMMAD JAVADZADEH HANDOUT

Ifølge Razmah forsøgte hendes far flere gange at nå lufthavnen. Onsdag blev han så desperat, at han overvejede at flygte til Pakistan på egen hånd for derefter at søge til Danmark.

»Jeg kontaktede Udenrigsministeriet for at høre til et visum til Pakistan. Men svaret var, at jeg måtte sende en mail for at søge visum til ham. Så ville de svare i løbet af et par dage. Hvad sker der for det? Han har ikke et par dage til at vente på det,« siger Razmah.

»Det handler om liv og død. Taliban venter ikke, og Danmark må ikke svigte min far,« siger Razmah, der er skuffet over Udenrigsministeriet.

Men torsdag morgen tikkede der et billede ind på Razmahs telefon. Det var fra hendes far. Han sad i et militærfly på vej ud af Afghanistan.

Onsdag sent aften var det endelig lykkedes ham at komme ind i lufthavnen.

»Jeg kunne se på billedet, at han var bange. Men at se ham sidde i et fly var måske den største lettelse i mit liv. Jeg frygtede jo, at han skulle dø,« siger hun.

Det var dog ikke et dansk, men et engelsk militærfly, som i sidste ende evakulerede Razmahs far.

Onsdag eftermiddag fortalte udenrigsminister Jeppe Kofod på et pressemøde, at der stadig var cirka 70 personer med dansk tilknytning i Kabul.

En af danskerne på listen var Razmahs far.

Men nogle af danskerne er eller har været fanget i Kabul og skal selv kæmpe sig hen til lufthavnen igennem Taliban og skyderier.

Derfra har Danmark i samarbejde med Pakistan oprettet en operation, hvor folk kan evakueres med militærfly fra Kabul.

Af hensyn til sikkerhedsrisikoen har B.T. valgt ikke at omtale Razmahs fars navn, men vi er bekendt med hans identitet.