En middag til over 25.000 kroner blev lige pludselig over dobbelt så dyr.

Sagen om fødevareminister Rasmus Prehns (S) luksusmiddage, restaurantbesøg og dyre drikkevaner tager nu en ny opsigtsvækkende drejning.

Det skriver Frihedsbrevet, der har fået aktindsigt i en række nye bilag.

Der er tale om Prehns netværksarrangement om 'fremtidens landbrug' tilbage i maj, som Frihedsbrevet ligeledes har skrevet om. 'Fremtidens landbrug' havde dog ingen personer fra relevante interesseorganisationer, men derimod pensionskassechefer og en tidligere statsminister.

Deltagerne fik serveret en fin middag med tilhørende vinmenu til en kuvertpris på 1.265 kroner, som er over dobbelt så meget end ministeriets egne retningslinjer normalt tillader

Og nu har Fødevareministeriet pludselig fundet flere udgifter relateret til netværksarrangement. De nyopdaget papirer viser, at det stærkt omdiskuterede arrangement rent faktisk er mere end dobbelt så dyrt som først oplyst.

For der er blandt andet blevet købt champagne, specialøl og sodavand for 7.035 skattekroner plus moms, og kuvertprisen lyder nu derfor på 2.826 kroner for hver enkelt deltager.

Overfor mediet kalder en ekspert regningen for »meget høj«, og sagen får nu Rasmus Prehns embedsværk til at tage bladet fra bunden. Ministeriet erkender, at sagen på ingen måde ender med at sætte ministeriet i et særligt godt lys og undskylder, men de afviser samtidig, at Rasmus Prehn skulle have været indblandet i planlægningen af arrangementet.

De afviser ligeledes, at Fødevareministeriet bevidst skulle have tilbageholdt bilagene og tager samtidig ansvaret for de høje udgifter. De mange bommerter med brugen af et ministerkreditkort fra Rasmus Prehn (S) får nu den konsekvens, at Rigsrevisionen skal undersøge ministres og ministeriers brug af kreditkort fra 2015 til i år.

Prehn, der er minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, er ærgerlig over, at han er skyld i, at undersøgelsen sættes i gang, skriver Ritzau.

»Det er jeg træt af. Jeg ville helst have været denne sag foruden. Jeg har beklaget og begrædt flere gange. Men når det så er sagt, så er det, at der kommer rene linjer, kun positivt,« siger Prehn.