Den tidligere transportminister Rasmus Prehn overvejede at stoppe i politik efter de mange bilagssager.

Det fortæller han i et interview med Nordjyske. Direkte adspurgt, om han overvejede at stoppe i politik, siger han:

»Selvfølgelig. Når der dag efter dag tegnes et billede af en i medierne, som man slet ikke kan genkende, så tænker man over, om det er det værd. Om ens helbred kan holde til det. Om prisen er for høj«.

Rasmus Prehn var én af flere socialdemokratiske ministre, som ikke blev genudnævnt i forbindelse med den nye SMV-regering. Ikke overraskende, fordi han i den seneste valgperiode blev afsløret i – i strid med reglerne for brug af ministerkort – at have ladet ministeriet lægge ud for middage med blandt andet journalister, da Rasmus Prehn var udviklingsminister i S-regeringen.

Rasmus Prehn mener, at dækningen af hans bilagssag har været ude af proportioner Foto: MARTIN DIVISEK Vis mere Rasmus Prehn mener, at dækningen af hans bilagssag har været ude af proportioner Foto: MARTIN DIVISEK

De har især været fokus på én bestemt middag, der fandt sted 10. juni 2020. Her indtog Prehn og en ukendt journalist et måltid på københavnerrestauranten Undici. Menuen var italiensk, regningen på 1468 kroner betalte Udviklingsministeriet, og på bilaget skrev Prehn, at han havde spist middag med journalisten Søren Wormslev. Journalisten har siden nægtet at have spist middag med Prehn.

Prehn har siden nægtet at fortælle, hvem han spiste middag med.

Han holder det blandt andet hemmeligt, fordi vedkommende – som han har spist med – ifølge Rasmus Prehn risikerer at blive fyret.

B.T. forsøgte ellers på valgnatten 3. november 2022 at få Rasmus Prehn til at fortælle, hvem den hemmelig middagsgæst var:

»Jeg har haft en middag med en journalist. Det, der er sagen, er, at hvis jeg siger vedkommendes navn, så vil vedkommende få en kæmpe tur i mediemøllen, og vedkommende risikerer at blive fyret,« lød det fra Rasmus Prehn på valgnatten til B.T.

Hvorfor skulle en journalist risikere at blive fyret for at spise middag med dig?

»Ja, det må du nok spørge om. Det er bare det, jeg hører. Hvis jeg gik ud med vedkommendes navn, så ville vedkommende afkræfte det (at der var tale om en date, red.),« lød det efterfølgende.

Rasmus Prehn har siden kaldt det en ‘hjerneprut’, at han skrev Søren Wormslev på bilaget.

Eks-ministeren fortæller til Nordjyske, at han mener, at sagen har været blæst op.

»Der er tale om legitime besøg. Der står i ministerbetjeningshåndbogen, at man godt må beværte journalister i forbindelse med interviews, og det er det, jeg har gjort. Jeg er blevet instrueret af en jurist i ministeriet. Selvfølgelig har jeg begået fejl – relativt mindre fejl, synes jeg – men de er blevet blæst op til svindel, snyd og bedrag. Det har jeg meget, meget svært ved at genkende. Hvem har lyst til risikere karrieren og gøre sig til tyv for så relativt små beløb? Ikke mig. På den her måde kan man jo ødelægge en hvilken som helst politiker, hvis man bare skriver det tilstrækkeligt mange gange,« lyder det fra Rasmus Prehn til Nordjyske

Bilagsrodet var tæt på at koste Rasmus Prehn pladsen i Folketinget. Med det yderste af neglene fik han det syvende og sidste socialdemokratiske mandat i Nordjyllands Storkreds med 1.899 stemmer – kun 60 flere stemmer end partikollegaen Morten Klessen.

Resultatet var en markant tilbagegang for Prehn, der i 2019 fik 5.692 personlige stemmer i samme kreds.

Rasmus Prehn er nu transportordfører for Socialdemokratiet.