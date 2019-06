Broren Martin har advaret mod at stemme på Rasmus Paludan. Nu står også Stram Kurs-formandens far frem.

Heller ikke han deler Rasmus Paludans politiske overbevisning, men farens hovedbudskab er et helt andet.

Nemlig at vi i Danmark har et alvorligt demokratisk problem.

På grund af Rasmus Paludans stærkt antimuslimske holdninger og provokerende adfærd er han ifølge faren, den svenske kulturjournalist og forfatter Tomas Polvall, udsat for en heksejagt fra både kriminelles og pressens side.

'Med tanke på, at han er blevet overfaldet ved flere tilfælde og har modtaget dødstrusler, kunne man forestille sig, at det er dem, som truer ham, der bliver kritiseret for deres kriminalitet. Det gør de ikke. Det er min søn, som kaldes kriminel og andet nedsættende,' skriver Tomas Polvall i en kronik i den svenske avis Kristianstadsbladet.

Rasmus Paludan får ifølge Tomas Polvall ikke fuld opbakning af den danske offentlighed til at afholde sine demonstrationer, hvor han blandt andet afbrænder koraner. Og det mener Stram Kurs-lederens far er et alvorligt problem.

For i stedet for at værne om ytringsfriheden accepterer vi danskere, at kriminelle forsøger at lukke munden på Rasmus Paludan, skriver faren.

Det gælder også pressen, som ifølge Tomas Polvall, bærer en stor del af ansvaret for, at Rasmus Paludan nu er afhængig af politibeskyttelse døgnet rundt.

Rasmus Paludan forlader sin demonstration i Fælledparken i København, onsdag den 1. maj 2019. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Vis mere Rasmus Paludan forlader sin demonstration i Fælledparken i København, onsdag den 1. maj 2019. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

'Jeg har været journalist størstedelen af mit voksne liv. Jeg har aldrig været den kollegiale type. Jeg mener, at en stor del af journalistikken gør mere skade end gavn. Hovedårsagen til, at den situation Rasmus befinder sig i, er, at der kan skrives og siges hvad som helst om ham. Når mediemøllen begynder at køre, er personer med afvigende holdninger chanceløse,' skriver Tomas Polvall.

Han nævner selv skriverierne om Paludans hjerneskade som et eksempel på en historie, hvor pressen går efter at nedgøre sønnen.

I stedet for at gå efter manden, burde pressen og Rasmus Paludans politiske modstandere gå efter bolden, påpeger Tomas Polvall.

'Min politiske overbevisning adskiller sig radikalt fra Rasmus', men det er ubehageligt, at læse det, der skrives om ham. Han bør, som min anden søn Martin har påpeget i flere interviews, mødes med argumenter,' slutter Tomas Polvall.