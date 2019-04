For små to år stiftede den kontroversielle islamkritiker Rasmus Paludan partiet Stram Kurs, men han har en fortid i et helt andet parti.

Omkring årtusindskiftet var han nemlig medlem af Radikal Ungdom (RU).

Mens han begyndte i Radikal Ungdoms lokalforening i det daværende Frederiksborg Amt, var han i 2003 medlem af den politiske ungdomsorganisations øverste ledelse, hovedbestyrelsen.

En overgang sad han desuden i bestyrelsen for den største lokalforening i RU - Radikal Ungdom København.

Han var også medlem af Radikale Venstre i de år.

På landsmødet i 2003 stod han sammen med seks andre medlemmer af partiet bag en resolution om, at USA er en slyngelstat.

'Danmarks statsminister vil gøre næsten hvad som helst for at komme til morgenmad i Det Hvide Hus. Det er på tide, at nogen reagerer på kendsgerningerne, at USA er ved at ødelægge folkeretten og skabe et sikkerhedspolitisk mareridt. Slyngelstater er stater, som udgør en risiko for den frie verden. Intet land udgør p.t. en større risiko end USA,' hed det i resolutionen.

Den blev ikke vedtaget, og senere forlod Rasmus Paludan den radikale bevægelse ganske frivilligt.