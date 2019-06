Lederen af Stram Kurs, Rasmus Paludan, sikrer sig omkring halvanden million i årlig partistøtte, selvom partiet ikke kom i Folketinget.

Med 1,8 procent af stemmerne lykkedes det ikke Stram Kurs og Rasmus Paludan at passere spærregrænsen til Folketinget.

Men partiet kan se frem til at modtage en pæn portion offentlig støtte til det fremtidige politiske arbejde.

Med 66.093 stemmer vil Stram Kurs modtage et årligt statsligt tilskud på 1.473.874 kroner.

Det skriver A4 Nu.

I følge partistøtteloven har et parti, der har deltaget i det senest afholdte folketingsvalg, ret til tilskud til partiets politiske arbejde.

Tilskuddet udgør årligt 22,30 kr. for hver stemme, partiet har fået ved valget.

På valgaftenen fastslog Rasmus Paludan, at det er partiets plan at forsøge at stille op ved det næste folketingsvalg.