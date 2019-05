Rasmus Paludan ville i dag besøge Vollsmose i forbindelse med valgkampen, men det var umiddelbart et kort besøg.

Til B.T. bekræfter politiet, at der har været en situation i Vollsmose, hvor man blev nødt til at føre Rasmus Paludan væk af sikkerhedsmæssige årsager.

»Partiet Stram Kurs med partiformanden i spidsen har ønsket at gennemføre et valgarrangement flere steder i Odense heriblandt i Vollsmose,« forklarer Helle Kyndesen, politidirektør i Østjyllands Politi.

»Det har været af høj prioritet fra vores side, at det skulle kunne lade sig gøre, men vi har også vores fokus på sikkerheden deromkring, og det var her, vi blev nødt til at handle,« siger hun.

Politidirektøren bekræfter ligeledes, at der har været en situation, hvor politiet blev nødt til at trække knipler.

»På et tidspunkt var der en gruppe mennesker, hvor der opstod uro, og derfor blev politiet nødt til at trække knipler for få ro på gruppen igen,« siger Helle Kyndesen.

På Rasmus Paludans egen Twitter-profil bekræfter han selv at være røget ind i problemer.

‘Skandale! Meddelt ulovligt påbud af @FynsPoliti om, at jeg ikke må være valgkamp i Vollsmose,’ skriver han.

Skandale! Meddelt ulovligt påbud af @FynsPoliti om, at jeg ikke må være valgkamp i Vollsmose. Så nu rykker jeg til Hindehøjen 16. Det er lige på den anden side af Kertemindevej og derfor 50 meter uden for zonen. #dkpol #dkmedier #fv19 #Valg19 #politidk #dkkrim #Odense #StramKurs pic.twitter.com/JdMOqVDigZ — Rasmus Paludan

Han har også lagt en video op på sin YouTube-kanal, hvor han bekræfter hændelsen.

»Jeg prøvede faktisk ihærdigt at komme ud af bilen, men mænd med pistoler er jo bare stærkere, end jeg er, så det lykkedes ikke,« siger Rasmus Paludan.

»Jeg ønskede bare at have en god demokratisk dialog med vores fynske spidskandidat Martin Kristensen på Bøgetorvet i Vollsmose,« forklarer han.

Han forklarer desuden i videoen, at han håber at kunne komme tilbage til Vollsmose på et tidspunkt.

»Det er op til Stram Kurs, hvad de planlægger.«

»Vi vil forsøge at håndtere situationen, som vi gjorde i dag for at sikre sikkerheden for alle parter,« siger Helle Kyndesen.

Desuden siger politidirektøren, at der nu er faldet ro på igen i Vollsmose.

Rasmus Paludan besøger flere forskellige steder i Odense i dag sammen med hans partikammerat Martin Kristensen.