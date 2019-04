Ud over partiets leder, Rasmus Paludan, er det indvandrerkritiske Stram Kurs nu klar med sin første kandidat til det forestående folketingsvalg.

Det er hans gode ven provokunstneren Uwe Max Jensen der stiller op for partiet i Nordjylland.

Og Rasmus Paludan er sikker på, han vil gavne partiet.

»Han har været en meget klar stemme på den islamkritiske fløj i årevis og udtalt sig imod islam og islamisering i Danmark. Og så er han en meget frihedselskende person, der lever op til mine ønsker om, at man kan være den dansker, man har lyst til at være,« siger Rasmus Paludan til B.T.

Partilederen fortæller, at Uwe Max Jensen klart er den mest farverige af de folketingskandidater, han løbende vil præsentere for offentligheden.

Kan du og Uwe Max Jensen adskille det at være private venner og arbejde sammen professionelt?

»Det ved jeg ikke – hvorfor vi ikke skulle kunne gøre det? Der er en ledelse i partiet, som Uwe ikke er en del af.«

Kan det være en del af Uwe Max' provokunst at stille op for dit parti?

»Det er det bestemt ikke. Uwe Max kommer til at deltage som alle andre politikere i de vælgermøder, der nu engang er. Og i øvrigt er han også billedkunstner. Han har allerede meldt ud, at han følger partiets linje fuldstændig.«

Den racismedømte, islamkritiske stifter af partiet Stram Kurs, Rasmus Paludan, demonstrerer tæt på Farum Midtpunkt mandag den 22. april 2019. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix Foto: Philip Davali Vis mere Den racismedømte, islamkritiske stifter af partiet Stram Kurs, Rasmus Paludan, demonstrerer tæt på Farum Midtpunkt mandag den 22. april 2019. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix Foto: Philip Davali

Og der går ikke lang tid, før han afslører flere af partiets kandidater.

Han fortæller, han regner med, at en kvindelig kandidat i Nordjylland vil blive præsenteret søndag aften, ligesom han håber, han kan præsentere Københavns Omegns kandidat mandag.

Indtil videre står der kun to emner under Stram Kurs' partiprogram, nemlig udlændingepolitik og velfærd.

Men Rasmus Paludan fortæller, at partiet snart vil offentliggøre noget mere, blandt andet dets holdninger inden for beskæftigelse, klima og miljø og retspolitik.

Da partiet indsamlede sine vælgererklæringer, gik det lynhurtigt.

Og det er der en grund til. Det foregik nemlig i strid med reglerne.

Normalt skal der nemlig være en 'eftertænksomhedsperiode' på en uge, fra en vælger har afgivet sin vælgererklæring, til vedkommende skriver endeligt under med NemID.

Men på grund af et hul i loven har det været muligt for Stram Kurs at få deres vælgere til at undgå denne eftertænksomhedsperiode. Det samme gælder partiet Klaus Riskær Pedersens vælgere.

»Vi gjorde det på den mest effektive måde. Når vi kunne konstatere, at den tidligere straffefange Klaus Riskær kunne gøre det på den måde, så valgte vi bare at følge gældende ret,« siger Rasmus Paludan.

Mener du ikke, dine vælgere skal have mulighed for tænke sig om en ekstra gang ligesom andre partiers vælgere?

»Jo, men det har de også. De kan jo bare trække vælgererklæringen tilbage. Men jeg er overbevist om, at dem, der støtter os, støtter os fuldt ud.«