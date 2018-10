Partiet Stram Kurs har fået slettet deres YouTube-kanal, oplyser partiets stifter og formand, Rasmus Paludan, til B.T.

Dermed må kanalens godt 18.000 abonnenter finde et andet sted at se partilederens kontroversielle besøg i danske ghettoer, hvor han oftere end ikke kommer i konfrontation med lokale beboere.

»De har slettet kanalen på baggrund af en video af en kvinde, som bryder loven ved at gå tildækket. Jeg følger efter hende, indtil jeg bliver omringet af muslimer og truet,« siger Rasmus Paludan.

Rasmus Paludan fra Stram Kurs deler pjecer ud på Runddelen på Nørrebro. No Pegida, som tidligere har været voldelig over for ham, var til stede. Politiet var også mødt talrigt op. Foto: Linda Kastrup Vis mere Rasmus Paludan fra Stram Kurs deler pjecer ud på Runddelen på Nørrebro. No Pegida, som tidligere har været voldelig over for ham, var til stede. Politiet var også mødt talrigt op. Foto: Linda Kastrup

»Det er den tredje video, de mener, har overtrådt deres retningslinjer på tre måneder, og derfor falder hammeren, så at sige,« siger han.

I en e-mail til Paludan fra YouTube, som B.T. har set, skriver videotjenesten:

'Dette er den tredje 'community guidelines'-strike, din kanal har fået på tre måneder. Derfor er din kanal nu nedlagt, og du vil ikke længere kunne tilgå eller oprette andre YouTube-kanaler.'

Det er ikke Rasmus Paludan selv, som er helt bandlyst fra YouTube, men hans profil Stram Kurs, oplyser han.

»Vi har stadig kanalen 'Frihedens Stemme', som har omkring 10.000 abonnenter,« siger han.

Stram Kurs vil nu sagsøge YouTube for det, Rasmus Paludan kalder ulovlig censur af partiets videoer. Han mener nemlig ikke selv, at han eller Stram Kurs er gået over nogen grænse.

»Det gør jeg aldrig. Jeg er ikke i nærheden af nogen grænse for ytringsfrihed. Jeg er en god borger, fordi jeg går i rette med en lovovertræder og dokumenterer lovbrud,« siger han.

Men i den seneste video filmer du kvinden mod hendes vilje og offentliggør hendes private adresse. Er det ikke over grænsen?

»Jeg mener ikke at have set nogen regler, der skal beskytte adresser på kriminelle mennesker - selvfølgelig må jeg gerne filme hendes adresse, når hun bryder loven. Politiske partier har udvidet ytringsfrihed, som også skal gælde her,« siger Paludan, som er uddannet jurist og driver et advokatfirma.

Rasmus Paludans videoer er blevet et megahit på YouTube, hvor de bliver set op til 600.000 gange af især børn. Det har givet anledning til medieomtale, hvor lærere og forældre har udtrykt bekymring.

Han kan også selv mærke den store interesse og får lige nu i hundredvis af forespørgsler fra skoleelever, som ønsker hans hjælp til at skrive temaopgaver om ham.

»Der kommer så mange henvendelser, at jeg desværre ikke kan nå at svare dem alle,« siger han.

Han mærker dog også til bagsiden ved at være en kontroversiel og omdiskuteret kendis.

»Forleden blev jeg lokket til Odder af nogle 14-årige, som påstod, at de var fans, og ville snakke med mig. Men da jeg kom derop, spyttede de på min bil, og en dreng gnubbede sin nøgne bagdel mod min bilrude,« siger Paludan.

Desuden går han jævnligt til møder med Politiets Efterretningstjeneste (PET), som er bekymret for hans virke, der ofte kræver politiassistance.

B.T. har tidligere afsløret, at politiet måtte rykke ud på hans opfordring 45 gange i 2017. Det medførte blandt andet kritik fra partiet SF, som mener, at han ikke bør få politibeskyttelse.