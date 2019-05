En hovedskade for 13 år siden fik formanden for Stram Kurs, Rasmus Paludan, til at ændre personlighed.

Det kom frem under en retssag i Østre Landsret, hvor Rasmus Paludan i 2015 var tiltalt for at have tiltalt en betjent fornærmeligt.

Det fortæller Radio24syv, der er i besiddelse af dokumenterne fra sagen.

Under gennemgangen af Rasmus Paludans personlige forhold kom det frem, at han i 2005 var udsat for en ulykke, hvor han slog hovedet.

Foruden en mengrad på 25 procent og et tab af erhvervsevne på ligegledes 25 procent førte ulykken til, at Rasmus Paludan ændrede personlighed.

Han fik sværere ved at klare konflikter og havde også vanskeligt ved at tolerere andre menneskers fejl uden at blive meget frustreret, skrev Ugeskrift for Retsvæsen dengang i sin omtale af sagen.

Det kom desuden frem, at der i sagen blev fremlagt uddrag af erklæringer efter tre undersøgelser, alle foretaget i 2008: en neuropsykologisk undersøgelse, en psykiatrisk speciallægeundersøgelse og en neuropsykologisk forundersøgelse.

Rasmus Paludan blev dømt i sagen og måtte betale 10 dagbøder på hver 400 kroner.

Men i dag ønsker han ikke at udtale sig om oplysningen om hans ændrede personlighed.

Da Radio24syv konfronterede ham, smækkede han røret på midt under samtalen – men B.T. havde held med at komme igennem til ham mandag.

»Jeg har ingen kommentarer til indholdet i historien,« siger Rasmus Paludan og fortsætter:

»Men jeg vil gerne kommentere, at Radio24syv bringer historien. Det er jo en overtrædelse af de presseetiske regler.«

Radio24syv bringer materiale fra en retssag, der har været offentligt tilgængelig. Hvor er problemet i det?

»Man hiver hvad som helst frem fra mit privatliv – uanset hvad det er. Der er ingen, der graver i Uffe Elbæks (politisk leder for Alternativet, red.) privatliv, men med mig er reglerne anderledes. Der gør man alt for at finde noget, der kan skade mig.«

Du får vel bare en forsmag på, hvad der venter?

»Det kan være. Men der er ikke særlig meget mere at komme efter, kan jeg så sige.«

Hos Radio24syv afviser direktør Jørgen Ramskov pure beskyldningen.

»Rasmus Paludan er et offentligt menneske, der stiller op til Folketinget med et parti, hvis lige ikke er set, og som går ind for en helt ekstrem sortering af befolkningen baseret på religion. Han må finde sig i, at der er en interesse for hans fortid, hans domme og hvad der er kommet frem i retssager – som i øvrigt er åbne kilder,« siger han.

Vibeke Borberg, der er advokat med speciale i pressejura, bakker Radio24syv op.

»Man kan ikke hævde, at det, der kommer frem i retten, er af privat karakter. Det er helt berettiget, at medierne prøver at finde ud af, hvad der ligger bag Rasmus Paludans ytringer,« siger hun.