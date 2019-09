Stram Kurs' leder Rasmus Paludan mener, at den nye social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) går målrettet efter ham med et nyt lovsforslag vedrørende vælgererklæringer.

Ifølge reglerne skal en vælgererklæring bekræftes efter syv dages betænkningstid, før den er gyldig. Det var dog muligt for Paludan og Klaus Risjærs parti at udnytte et smuthul, så deres vælgererklæringer blev bekræftet med det samme.

Her kunne deres vælgere underskrive med Nem-id.

Da der ikke er nogen sanktioner i reglerne for sådan et brud, var Indenrigsministeriet nødt til at godkende vælgererklæringerne.

Der er lavet et nyt system, der gør sådan en finte umulig til næste valg, men Astrid Krag vil indføre en sanktion, som betyder, at Valgnævnet kan stoppe et partis indsamling af vælgererklæringer. Det skriver DR.

Rasmus Paludan er overbevist om, at ministeren går målrettet efter ham med lovforslaget, som hun i øvrigt ønsker hastebehandlet.

Han mener, at hun ikke kan lide ham og partiet af politiske årsager.

Til gengæld mener Paludan selv, at han og partiet ikke har gjort noget galt, når han har 'brugt reglerne mest hensigtsmæssigt i forhold til at nå ens mål'.

Adspurgt om han udnyttede, at der ikke var nogen konsekvens for at overtræde reglerne, lyder svaret til DR:

»Det kan være et problem, at Folketinget er så dumme, at de vedtager regler, hvor der ikke er nogen konsekvens ved at gøre det på en anden måde. Men det kan ikke være vores problem. Vi synes, det er tåbeligt, at man skal vente syv dage på at bekræfte sin vælgererklæring. Vi synes, det er mest demokratisk at give sin vælgererklæring med det samme,« siger Rasmus Paludan til mediet.

Astrid Krag har ikke stillet op til interview. Det har social- og indenrigsordfører Camilla Fabricius (S) til gengæld gjort.

»Man går direkte efter at få lukket hullet om manglende sanktioner. Hvis man har partier, som bevidst gerne vil igennem de huller, som den her lovgivning desværre har, så går vi efter at få lukket det hul. Det synes jeg ikke, der er noget odiøst i,« siger hun.