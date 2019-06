Lederen af Stram Kurs vil fortsætte med at demonstrere og brænde koranen af efter nederlag på valgnatten.

Han er blevet truet, overfaldet, anholdt, hængt ud og svinet til af sin egen bror i valgkampen. Men anstrengelserne har ikke båret frugt.

Rasmus Paludan og Stram Kurs ikke kommer i folketinget. Men det betyder ikke, at Stram Kurs lukker og slukker, fortæller Rasmus Paludan:

»Vi fortsætter selvfølgelig, og nu får vi også partistøtte i et stort omfang, og det gør det noget nemmere,« siger han.

Stram Kurs får partistøtte baseret på antallet af stemmer, og da partiet var tæt på at nå over spærregrænsen betyder det, at partiet får et pænt beløb.

Rasmus Paludan agter at fortsætte som partileder af Stram Kurs, men vil muligvis også vende tilbage til sit gamle arbejde.

»Jeg skal i et vist omfang arbejde som forsvarsadvokat, for det har været mit arbejde hele tiden. Og så må vi se. Vi vil jo selvfølgelig gerne stille op næste gang,« siger han.

Han vil fortsætte med at arrangere de demonstrationer, der har gjort ham til en af Danmarks mest truede personer.

»Jeg fortsætter med at demonstrere i det omfang, at det er politisk relevant. Lige nu er det meget relevant på Blågårds Plads, for der må vi ikke stå,« siger han.