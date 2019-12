Det første folketingsmedlem melder sig nu til at blive Alternativets nye politiske leder, efter at stifter Uffe Elbæk i mandags meddelte, at han stopper på posten til februar.

»Jeg stiller op til at blive Alternativets næste politiske leder«, siger Rasmus Nordqvist i et interview med Politiken.

Hvis Nordqvist på et ekstraordinært landsmøde 1. februar bliver valgt af Alternativets medlemmer, vil han fokusere på to områder, hvor han mener, at Alternativet kan forbedre sig.

For det første skal klimaet og den grønne dagsorden fylde endnu mere.

»Der er behov for, at vi rent politisk er mere konsekvente og lægger en skarpere linje«, siger Rasmus Nordqvist til Politiken.

»Vores budskab skal gå benhårdt på, at vi skal have sat gang i den grønne omstilling. Og at det er systemiske forandringer og samfundsforandringer, der skal til. Knap så meget på andre dagsordener«, siger han.

For det andet vil Rasmus Nordqvist foretage et slags servicetjek af Alternativet som parti og bevægelse.

Er medlemmerne godt nok inddraget i politikudviklingen? Har Alternativet reelt formået at indføre ’en ny politisk kultur’, som partiet og især Uffe Elbæk har talt så meget om? Er det hele blevet for fastlåst og bureaukratisk?

»Vi er kommet et sted hen nu, hvor vi skal stoppe op, og det ser jeg også som en opgave for den politiske leder: at gå ud og afsøge med hele partiet, hvordan vi skal gøre det i dag. Også for konstant at holde os selv op på, at vi har sagt, at vi er en innovationskraft i politik. Så skal vi ikke begynde at sige, at vi bare skal gøre det samme«, siger han.

Alle, der kunne tænke sig at blive ny politisk leder i Alternativet, skal senest 16. januar aflevere et opstillingsgrundlag, der består af en »formuleret vision for politisk ledelse og for Alternativet som bevægelse, politisk forandringskraft og parlamentarisk aktør«.

Foruden Rasmus Nordqvist har også regionsmedlem i Region Midtjylland Rasmus Foged og folketingskandidat på Fyn Mette Rahbek meldt sig som kandidater.