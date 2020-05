Den tidligere Alternativet-profil Rasmus Nordqvist bliver medlem af SF efter en tid som løsgænger i Folketinget.

Det skriver TV 2.

Rasmus Nordqvist var i 2013 med til at stifte Alternativet sammen med blandt andre Uffe Elbæk og partiets nuværende nuværende politiske leder Josephine Fock.

Han forlod partiet under stor dramatik.

Rasmus Nordqvist skifter til SF. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Rasmus Nordqvist skifter til SF. Foto: Liselotte Sabroe

Som politisk ordfører var Rasmus Nordqvist en af favoritterne til at overtage posten som politisk leder efter Uffe Elbæk, men han tabte kampvalget til netop Josephine Fock 1. februar.

Det fik Rasmus Nordqvist til at trække sig som politisk ordfører allerede dagen efter.

9. marts forlod han Alternativet sammen med tre andre medlemmer af Folketinget; Uffe Elbæk, Susanne Zimmer og Sikandar Siddique - primært på grund af utilfredshed med Josephine Fock som nyvalgt leder.

Kvartetten mente ikke, at den kunne samarbejde med Fock, der er blevet beskyldt for at tale meget hårdt til og sågar ruske i folk.

Dermed er partiet i dag nede på ét mandat, som Torsten Gejl sidder på.

Nordqvist begrundede dengang sit valg med, at han ikke længere kunne se sig selv i Alternativets politiske projekt. Han ønskede i stedet at være 'en uafhængig grøn stemme' i Folketinget.

Efter lidt over to måneder som løsgænger ud med et medlemsskab af SF.

»SF er et stærkt grønt parti, der samtidig arbejder seriøst med international og europæisk politik. Derfor er SF det helt rigtige sted for mig at fortsætte min kamp for klima, natur og for en mere solidarisk og bæredygtig verden, siger Nordqvist i en skriftlig kommentar.

Velkommen til SF - Danmarks grønne parti Rasmus! Det glæder mig, at vi nu sammen i @SFpolitik skal kæmpe for et grønne og mere retfærdigt Danmark #dkpol https://t.co/TmWdfc0t4V — Pia Olsen Dyhr (@PiaOlsen) May 12, 2020

SF's landsledelse behandlede Nordqvists ansøgning om medlemsskab på et møde mandag.

Rasmus Nordqvist indtræder i SF's folketingsgruppe hurtigst muligt, oplyser partiet.

Han tager sine udvalgsposter med sig over i sit nye parti.

SF-formand Pia Olsen Dyhr ser frem til samarbejdet.

»Jeg kender Rasmus Nordqvist som en dygtig og arbejdsom politiker, som brænder for klima, miljø og for internationalt samarbejde. Jeg ser frem til at få Rasmus med på holdet,« siger Pia Olsen Dyhr.

Med tilgangen af Nordqvist kommer SF op på 15 mandater. Det ændrer ikke ved, at SF fortsat er det femtestørste parti i Folketinget.

Men nu er SF kun ét mandat mindre end Dansk Folkeparti og De Radikale.

Nordqvist har siddet i Folketinget siden 2015.